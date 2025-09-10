برگزاری دوره تخصصی مسئله عفاف به همت دفتر تبلیغات اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، دوره تخصصی مسئله عفاف با تدریس حجت الاسلام شجریان عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و به همت دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه برگزار میشود.
فصلهای این دوره شامل چیستی عفاف، چرایی عفاف، تفاوت عفاف و حجاب، جنسیت و عفاف و چگونگی عفاف است. در پایان این دوره نیز گواهی پایان دوره اعطا میشود.
دوره تخصصی مسئله عفاف در ۵۲ جلسه، به صورت آفلاین در سامانه آموزش مجازی ویژه خواهران و برادران برگزار خواهد شد.
مهلت ثبت نام تا ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴ بوده و شروع دوره حداکثر ۵ روز پس از ثبت نام، دسترسی به محتوای آموزشی ایجاد خواهد شد و لینک ورود به دوره پیامک میشود.
علاقمندان برای ثبت نام و آشنایی بیشتر با سرفصلها میتوانند به سایت مرکز آموزشهای کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی مراجعه کنند.
