جوانان محور اصلی وحدت در پیروی از سیره پیامبر اسلام هستند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: موضوع وحدت اسلامی و همبستگی مسلمانان در طول تاریخ یکی از مسائل کلیدی در جهان اسلام بوده است. با وجود اختلافات فقهی و مذهبی میان مسلمانان، همواره تلاش‌هایی برای ایجاد انسجام و همبستگی میان فرق مختلف اسلامی صورت گرفته است.

یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌هایی که بر ضرورت وحدت تأکید کرده، حضرت محمد (ص) است. ایشان در بسیاری از احادیث و سخنان خود به اهمیت اتحاد مسلمانان در برابر دشمنان و مقابله با تفرقه تأکید داشته‌اند.



در تاریخ معاصر، انقلاب اسلامی ایران و رهبری حضرت امام خمینی (ره) نیز تأکید ویژه‌ای بر وحدت مسلمانان داشت. امام خمینی (ره) در راستای این هدف، هفته وحدت را به مناسبت تولد حضرت محمد (ص) و حضرت علی (ع) اعلام کردند تا مسلمانان از سراسر جهان به وحدت و همبستگی برسند.



علاوه بر امام خمینی (ره)، بسیاری از علما و مراجع دینی در سراسر جهان اسلام بر لزوم حفظ وحدت مسلمانان تأکید کرده‌اند. این نگرش به‌ویژه در مواجهه با تهدیدات مشترک نظیر استعمارگری، افراط‌گرایی و تفرقه‌افکنی‌های دشمنان اسلام به شدت ضرورت یافته است. در این راستا، آموزش سیره پیامبر اسلام و پیروی از آموزه‌های قرآن کریم به عنوان راهکاری مؤثر برای تقویت وحدت و همبستگی مطرح می‌شود.



در این میان، نقش جوانان به عنوان موتور محرکه تغییرات اجتماعی و فرهنگی نیز بسیار حیاتی است. بسیاری از علمای معاصر مانند آخوند یوسف قایلر نیز بر اهمیت آموزش و ترویج سیره پیامبر اسلام (ص) و محبت اهل بیت (ع) به نسل جوان تأکید دارند تا آنان بتوانند در راستای تحقق وحدت اسلامی گام بردارند.



آخوند یوسف قایلر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شخصیت والای پیامبر اسلام (ص)، اظهار کرد: پیامبر (ص)، رحمت للعالمین است و برخورد مهربانانه و دلسوزانه ایشان با مؤمنان، الگویی بی‌نظیر برای تمام مسلمانان است.



وی در ادامه افزود: قبل از رسالت، پیامبر گرامی اسلام (ص) به لقب محمد امین مشهور بودند و اخلاق و رفتار ایشان حتی دشمنان را نیز به خود جذب می‌کرد. قرآن کریم نیز ایشان را اسوه حسنه معرفی کرده است و ما باید در تمامی ابعاد زندگی خود از سیره پیامبر (ص) پیروی کنیم.



آخوند قایلر در بخش دیگری از سخنان خود به نقش جوانان در حفظ و ترویج آموزه‌های پیامبر اسلام اشاره کرد و گفت: نسل امروز بیش از هر زمان به محبت و عشق به پیامبر (ص) نیاز دارد. باید محبت اهل بیت (ع) و قرآن را به فرزندان‌مان بیاموزیم چرا که قرآن کریم اساس وحدت و یکپارچگی مسلمانان است.

وی در ادامه بر اهمیت وحدت در شرایط کنونی جهان اسلام تأکید کرد و افزود: دشمنان با ایجاد اختلاف و تفرقه میان مسلمانان به دنبال تضعیف امت اسلامی هستند، همان‌طور که در حال حاضر شاهد ظلم به فلسطین و قدس شریف هستیم. وظیفه ما حفظ و تقویت وحدت است تا دشمن نتواند از این اختلافات بهره‌برداری کند.



آخوند قایلر به سخنان امام خمینی (ره) اشاره کرد و گفت: حضرت امام خمینی (ره) به همین دلیل هفته وحدت را نامگذاری کردند تا مسلمانان با تکیه بر محور پیامبر رحمت در کنار هم قرار گیرند و از تفرقه جلوگیری کنند.



وی همچنین تأکید کرد: علما وارثان انبیا هستند و باید در مسیر وحدت و همبستگی اسلامی کوشا باشیم تا امت اسلامی همواره استوار و قدرتمند باقی بماند.