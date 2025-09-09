خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- زهرا غفوریان: هفته وحدت، یادگار خردمندانه‌ای است که شکاف تاریخی میان دو روایت از میلاد پیامبر اکرم (ص) را به فرصتی برای همگرایی گسترده جهان اسلام بدل کرده است. در این ایام، فاصله دوازدهم تا هفدهم ربیع‌الاول نه‌تنها یادآور روزهای میلاد دو چندباره حضرت رسول است، بلکه نمادی از پیوند اراده‌ها برای حفظ عزت امت اسلامی به شمار می‌آید.

این هفته، در فضای ملتهب تحولات منطقه، معنایی فراتر از یک مناسبت تقویمی دارد. جنگ غزه، فشارهای سیاسی و رسانه‌ای دشمنان، و تلاش‌ها برای تفرقه‌افکنی در میان مسلمانان، همه و همه اهمیت بازنگری و تحکیم وحدت را دوچندان کرده است. وحدتی که تنها در سایه درک مشترکات و ترجیح منافع امت بر اختلافات محقق می‌شود.

هفته وحدت، بستر یادآوری این حقیقت است که مسلمانان با تکیه بر ارزش‌های مشترک می‌توانند همچون یک پیکر واحد عمل کنند. در چنین بستری، ارتباطات فرهنگی، مذهبی و اجتماعی نقشی پررنگ در ایجاد جبهه‌ای متحد در برابر تهدیدهای بیرونی ایفا می‌کند.

این روزها، حرکت‌های مردمی و همدلی‌های فرهنگی، جلوه‌های عینی این همگرایی را به نمایش گذاشته‌اند. از همیاری در کمک به ملت‌های مظلوم گرفته تا برنامه‌های مشترک مذهبی و علمی، هر گام در مسیر وحدت، سرمایه‌ای برای آینده‌ای پایدارتر محسوب می‌شود.

هفته وحدت یادآور این پیام است که همبستگی، ارث گران‌بهای پیامبر رحمت (ص) به امتش است؛ گنجینه‌ای که حفظ و تقویت آن نه‌تنها تکلیفی دینی، بلکه ضرورتی تاریخی برای بقا و سربلندی جهان اسلام به شمار می‌رود.

هفته وحدت منشأ خیرات و برکت برای جهان اسلام است

حجت الاسلام مرتضی همتی فر، معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هفته وحدت باعث هم افزایی مسلمانان شده است، اظهار کرد: هفته وحدت منشأ خیرات و برکت برای جهان اسلام است.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: اختلاف تاریخی بین شیعه و اهل تسنن درباره تاریخ ولادت پیامبر اکرم (ص) وجود داشت؛ اهل تسنن این تاریخ را دوازدهم ربیع‌الاول و شیعیان آن را هفدهم ربیع الاول اعلام کردند. اما عنوان هفته وحدت نقطه مشترک و منشأ خیر و برکت فراوانی شده است.

وی ادامه داد: رویدادهای چند سال اخیر، به ویژه در دو سال اخیر با توجه به تحولات غزه و وضعیت مردم فلسطین، شاهد رشد وحدت و همگرایی میان مسلمانان جهان شده و این همبستگی باعث تقویت روابط میان مسلمانان شده است.

همتی فر همچنین خاطرنشان کرد: دشمنان مسلمانان از هر فرصتی برای بر هم زدن این وحدت استفاده می‌کنند و تمام ابزارهای خود را به کار می‌گیرند تا مانع از اتحاد مسلمانان شوند. با این حال، امیدواریم با تدبیر رهبر معظم انقلاب این همگرایی و وحدت در میان همه مسلمانان ادامه یابد.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: حرکت کشتی‌های حامل کمک‌های بشردوستانه از ملیت‌های مختلف به سوی مردم غزه، نمادی عینی و ملموس از وحدت مسلمانان است که امیدواریم روز به روز گسترش یابد.

وحدت واقعی امت اسلامی، کلید ایستادگی در برابر دشمنان است

همچنین در همین راستا حسین نمازی، کارشناس و مدرس قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بر ضرورت وحدت و انسجام امت اسلامی تاکید و اظهار کرد: وحدت واقعی امت اسلامی، کلید ایستادگی در برابر دشمنان است.

کارشناس و مدرس قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بر اهمیت وحدت و انسجام امت اسلامی تأکید کرد.

وی گفت: امت اسلامی باید حول ولایت پیامبر و ائمه اطهار به صورت منسجم و یکپارچه گرد هم آیند و وحدت خود را حفظ کنند.

نمازی با اشاره به مفهوم ولایت طولی و ولایت ارضی افزود: در کنار ولایت الهی و معنوی، امت پیامبر باید بین خود نیز ارتباط ولایی و عاطفی قوی برقرار کنند تا بتوانند در برابر دشمنان به صورت متحد و محکم ایستادگی کنند.

کارشناس و مدرس قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تأکید کرد: وحدت واقعی زمانی حاصل می‌شود که همه مسلمانان در برابر کفار با قدرت و شدت یکسان عمل کنند و هیچ‌کس با دشمنان رابطه‌ای دوستانه نداشته باشد.

وی بیان کرد: با حفظ این وحدت و انسجام، جامعه اسلامی به جامعه جهانی حضرت ولی عصر (عج) نزدیک خواهد شد و ان‌شاءالله ولادت پیامبر و امام صادق (ع) در زمان ظهور به جشن جهانی وحدت و اتحاد تبدیل خواهد شد.

ستایشگران اهل بیت پیام وحدت را با زبان شعر ترویج دهند

در ادامه این گزارش محمد گلابگیر، نماینده بنیاد دعبل خزایی در خراسان رضوی با اشاره به اینکه هفته وحدت فرصتی برای همدلی مسلمانان با زبان فرهنگ و هنر است، افزود: ستایشگران اهل بیت پیام وحدت را با زبان شعر ترویج دهند.

نماینده بنیاد دعبل خزایی در خراسان رضوی افزود: هفده ماه ربیع، روز میلاد پیامبر اکرم (ص) است که ترویج دین مصطفی (ص) را به همراه دارد و امسال، هزار و پانصدمین سال ولادت حضرت رسول (ص) را جشن می‌گیریم.

وی ادامه داد: ما به عنوان ستایشگران و علاقه‌مندان به اهل بیت، وظیفه داریم این مناسبت بزرگ را به‌خوبی ترویج کنیم و به همه یادآوری کنیم که بیش از هزار و پانصد سال از ولادت پیامبر گرامی اسلام گذشته است و این نعمت الهی را باید پاس داشت.

گلابگیر با اشاره به هفته وحدت گفت: هفته وحدت فرصتی ارزشمند است که ما بتوانیم با زبان شعر و هنر، پیام وحدت و همدلی را به گوش همه برسانیم و امیدواریم این هفته مبارک زمینه‌ساز آرامش و همبستگی میان مسلمانان باشد.

نماینده بنیاد دعبل خزایی در خراسان رضوی ضمن آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری، تأکید کرد: امیدواریم این هفته به روایت اهل سنت و شیعه، فرصتی برای نزدیکی و همگرایی بیشتر مسلمانان باشد و پیروان مذاهب مختلف، با درک مشترکات خود، وحدتی پایدار را رقم بزنند.

هفته وحدت، امسال نیز آزمونی تاریخی برای جهان اسلام است

هفته وحدت، امسال نیز آزمونی تاریخی برای جهان اسلام است؛ آزمونی که نتیجه آن در صحنه‌های همدلی عملی و پرهیز از شکاف‌سازی خودنمایی می‌کند. تجربه‌های سال‌های اخیر نشان داده که هر جا وحدت قوت گرفته، ضربه‌های دشمنان کمرنگ‌تر و توان امت اسلام بیشتر شده است.

از حرکت کشتی‌های کمک به مردم غزه تا گردهمایی‌های فرهنگی و هنری در ایران و دیگر نقاط جهان اسلام، همه حکایت از آن دارند که وحدت می‌تواند از مرزهای جغرافیا عبور کند و به پدیده‌ای جهانی بدل شود. این همبستگی، همان است که امام خمینی (ره) بر آن تکیه می‌کرد و رهبری معظم انقلاب نیز در مسیر تقویت آن، راه را روشن نگاه داشته‌اند.

اما این مسیر، همچنان نیازمند مراقبت و تلاش است. همان‌گونه که در کلام مصاحبه‌شوندگان شنیدیم، دشمنان از هر ابزاری برای فروپاشی انسجام مسلمانان بهره می‌گیرند. مقابله با این هجمه، هم به آگاهی سیاسی و دینی نیاز دارد و هم به استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری.

رسیدن به جامعه جهانی حضرت ولی‌عصر (عج)، آن‌گونه که حسین نمازی یادآور شد، جز با حفظ پیوندهای ولایی و عاطفی در درون امت اسلامی میسر نخواهد شد. این هدف، وظیفه‌ای روزمره است، نه یک تکاپوی مناسبتی، و باید در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی جریان یابد.

هفته وحدت، فرصتی است که هر سال یادمان می‌آورد «امت واحده» شعاری تاریخی نیست، بلکه راهبردی برای بقا و پیشرفت اسلام در عصر حاضر است. اگر این پیام در دل‌ها بماند و در عمل جاری شود، امت محمدی (ص) می‌تواند نه‌تنها در برابر دشمنان استوار بایستد، بلکه پیام‌آور صلح، عدالت و معنویت برای همه جهان باشد.