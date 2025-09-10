هفته وحدت؛ فرصتی مناسب برای بازاندیشی در شیوه زیست اجتماعی

خبرگزاری مهر، گروه استانها: تجربههای تاریخی کشور نشان داده است که وحدت در بزنگاهها میتواند ملت را از بحرانهای بزرگ عبور دهد. در دوران دفاع مقدس، انسجام ملی مهمترین سرمایه برای ایستادگی در برابر تجاوز دشمن بود، مردم از اقوام و مذاهب مختلف دوشادوش یکدیگر ایستادند و همین همبستگی سرنوشت جنگ را تغییر داد.
اکنون نیز در برابر جنگ ترکیبی دشمنان، که از ابزارهای رسانهای، اقتصادی و فرهنگی برای ایجاد تفرقه بهره میگیرند، تنها راهبرد پیروزی، حفظ وحدت و اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان است.
هفته وحدت نهتنها یک مناسبت تقویمی، بلکه فرصتی برای بازاندیشی در شیوه زیست اجتماعی است و پیشرفت، امنیت و عزت ملی در سایه انسجام و همبستگی به دست میآید اما هنگامی که منافع کلان جامعه در میان باشد، همه باید با کنار گذاشتن دیدگاههای محدود، به سمت اهداف مشترک حرکت کنند.
وحدت همه جانبه مسلمانان در برابر توطئههای دشمنان ضروری است
امام جمعه محلات گفت: ضرورت وحدت همه جانبه مسلمانان در شرایط حساس امروز دوچندان است و هفته وحدت فرصتی برای بازنگری در ضرورت اتحاد جهان اسلام است.
حجتالاسلام مهدی ربانی، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شرایط کنونی که دشمنان اسلام بهویژه صهیونیستها و استکبار جهانی، تمام توان خود را برای سلطه بر مسلمانان از طریق ایجاد اختلاف و تفرقه به کار بستهاند، وحدت میان همه مسلمین جهان امری ضروری و غیرقابل چشمپوشی است.
امام جمعه محلات با بیان اینکه ایجاد اختلاف در میان مسلمانان همواره حربه دشمنان در طول تاریخ بوده است، تصریح کرد: امروز که جبهه مقاومت با انسجام و قدرت در برابر زیادهخواهیها و منافع استکباری ایستاده و امید به پیروزی در میان امت اسلامی روزبهروز در حال افزایش است، بیش از هر زمان دیگر نیازمند حفظ انسجام و همگرایی هستیم.
امام جمعه محلات افزود: اسلام ناب محمدی (ص) زمانی میتواند در برابر توطئهها و دسیسههای استکبار جهانی پابرجا بماند که امت اسلامی با وحدت و همدلی در کنار هم قرار گیرند که بدون شک هر گونه غفلت از این موضوع، زمینهساز سوءاستفاده دشمنان و گسترش شکاف در بین مسلمانان خواهد شد.
حجتالاسلام ربانی با تأکید بر نقش وحدت در مقابله با توطئههای دشمنان تصریح کرد: امروز شاهد آن هستیم که ملتهای مسلمان و جبهه مقاومت، در برابر ظلم و استکبار ایستاده است که این حرکت بزرگ تنها زمانی میتواند به نتیجه برسد که وحدت اسلامی به عنوان اصلیترین سلاح در برابر دشمنان حفظ و تقویت شود.
امام جمعه محلات ادامه داد: هفته وحدت فرصتی ارزشمند برای بازنگری در رفتارها و ایجاد همبستگی بیشتر میان ملتهای مسلمان است و باید توجه داشت که اتحاد، رمز ماندگاری اسلام ناب و راهی مطمئن برای مقابله با نقشههای دشمنان است.
لزوم تقویت بنیانهای درونی جوامع اسلامی
کارشناس مذهبی و امام جماعت روستای خلیفهکندی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ضمن تبریک میلاد پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) به عموم مسلمانان باید اذعان کرد در همه زمانها به خصوص شرایط امروزی، ضرورت انسجام امت اسلامی به وضوح قابل مشاهده است.
حجتالاسلام سید محمدحسین فتحی با اشاره به اهمیت وحدت در آیات قرآن کریم گفت: خداوند در آیه شریفه وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا مسلمانان را به وحدت و یکپارچگی دعوت کرده و پیامبر اکرم (ص) نیز با تکیه بر اخلاق، مدارا و همبستگی، بنیانهای یک امت متحد را بنا نهادند.
حجت الاسلام فتحی افزود: تاریخ اسلام نشان میدهد هرگاه مسلمانان در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند، به قلههای علم، فرهنگ و تمدن دست یافتهاند، بنابراین وحدت، علاوه بر تقویت بنیانهای درونی جوامع اسلامی، قدرت و اثرگذاری امت اسلام را در عرصه جهانی افزایش داده است و امروز نیز هفته وحدت فرصتی برای کمرنگ کردن اختلافات مذهبی، تقویت مشترکات میان شیعه و سنی و تلاش مشترک برای حل مشکلات جهان اسلام است.
کارشناس مذهبی با تأکید بر نقش اخلاقی و علمی امام جعفر صادق (ع) تصریح کرد: امام صادق (ع) با تربیت شاگردان بزرگ، مسیر رشد علمی و معنوی مسلمانان را هموار کردند و بر احترام به عقاید دیگران و پرهیز از تعصب پافشاری داشتند.
حجت الاسلام فتحی تصریح کرد: هفته وحدت تنها یک مناسبت تقویمی نیست بلکه فرهنگ و شیوهای برای زندگی اسلامی است و امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز داریم با ترویج صلح، دوستی و احترام متقابل، پیام واقعی اسلام را به گوش جهانیان برسانیم.
ایران واحد، داستانی از اتحاد و همدلی
دانشجوی ۲۵ ساله در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ملت ایران در سایه وحدت، مانند یک خانواده بزرگ هستند، ما با همه تفاوتها کنار هم ایستادهایم و همین همبستگی، هویت واقعی ملت ایران را شکل میدهد.
زهرا میرزایی گفت: باید اذعان کرد این وحدت تنها به مرزهای ایران محدود نمیشود، بلکه ما خود را خواهر و برادر مسلمانان جهان میدانیم.
محمد کاظمی معلم ۴۵ ساله نیز به خبرنگار مهر گفت: استکبار جهانی باید بداند که امروز در برابر سد محکم و متصل اسلام قرار گرفته است و تکتک مسلمانان در هرجای جهان پشتیبان اصول برابری، عدالت و برادری اسلامی هستند و اجازه نخواهند داد ظلم و ستم ادامه یابد.
معلم ۳۰ ساله، با اشاره به شرایط فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی گفت: اگر رژیم صهیونیستی اتحاد همه مسلمانان را ببیند و بداند که همه امت اسلامی پشت فلسطین ایستادهاند، قطعاً جرأت تکرار جنایت و وحشیگری را پیدا نخواهد کرد.
سارا احمدی افزود: هفته وحدت فرصتی برای تجدید پیمان امت اسلامی در مسیر حمایت از مظلومان و دفاع از آرمان فلسطین است.
جانباز ۶۵ ساله دفاع مقدس نیز تصریح کرد: در دوران هشت سال دفاع مقدس، دنیا شاهد اتحاد ایرانیان بود؛ اتحاد اقوام و مذاهب مختلف که برای دفاع از وطن و انقلاب اسلامی به میدان آمدند، دشمن را شکست داد.
محمد میرزایی گفت: به یاد دارم که در جبهه همدلی رزمندگان و حس مشترک آنها در احساس وظیفه برای دفاع از کشورشان حرف اول را میزد، همه باهم حس برادری و برابری داشتند و طبقه اجتماعی، شغل و قومیت هیچ اهمیتی نداشت و همه یکدیگر را از صمیم قلب دوست داشتند و از رهبر و نظام جمهوری اسلامی و استقلال کشور پشتیبانی میکردند.
وی گفت: امروز نیز شرایط منطقه به گونهای است که نیازمند همان همبستگی و انگیزه وحدت در بین آحاد جامعه در هر جایگاه و سن و سال هستیم.
وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه هم ملت ایران نشان دادند که با انسجام و ایستادگی میتوان در برابر دشمنان ایستاد، اکنون نیز باید اتحاد مسلمانان و ایرانیان بیش از گذشته به نمایش گذاشته شود تا دشمن بداند ملتها همچنان پای اصول خود به طور قدرتمند و با ثبات ایستاده است.
راننده تاکسی ۳۸ ساله گفت: مردم باید بدانند وحدت، سرمایهای بزرگ است و همانطور که دشمنان همیشه به دنبال تفرقهافکنی هستند، ما باید بیشتر از قبل کنار هم باشیم.
حسین احمدی گفت: هفته وحدت یادآور این پیام است که ملتهای مسلمان اگر متحد باشند، هیچ قدرتی توان مقابله با آنها را ندارد و نباید فراموش کنیم که رهبر عزیزمان، بر تلاش برای حفظ وحدت به عنوان وظیفه همگانی تاکید کرده است.
فاطمه موسوی، ۵۵ ساله و خانه دار به خبرنگار مهر گفت: وحدت میتواند بسیاری از مشکلات جوامع اسلامی را حل کند و این مسئولیت بر دوش تکتک ما است که در مسیر همگرایی و همدلی گام برداریم و مادران باید از کودکی فرزندانشان را همدل با دیگران و جامعه تربیت کنند.
