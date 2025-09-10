ابراز خرسندی سرمربی تیم ملی والیبال آلمان از دیدار با تیم ایران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون والیبال، تیم ملی والیبال ایران در آخرین دیدار دوستانه خود در پنج‌گانه تدارکاتی قبل از آغاز رقابت‌های قهرمانی مردان جهان موفق به شکست آلمان شد تا در بهترین شرایط ممکن آماده شروع مسابقات شود.

سرمربی تیم ملی والیبال آلمان درباره این دیدار اظهار داشت: خیلی نکته‌ها در عملکرد دو تیم وجود داشت که چون بازی دوستانه بود، برای برطرف کردن نقاط ضعف است.

میشال وینیارسکی با بیان این‌که بازیکنان دو تیم در فکر قهرمانی جهان هستند، تصریح کرد: مسابقات اصلی برای تیم آلمان از سه روز دیگر شروع می‌شود و خیلی مهم بود که امروز با تیم جوان و قدرتمند ایران بازی کردیم. فکر می‌کنم بازی خوبی بود.

وی درباره سطح رقابت‌ها و ساختار جدید مسابقات قهرمانی جهان افزود: به‌نظرم این شرایط به دلیل فرمول جدید مسابقات است؛ فرمول جدید یعنی تیم‌های زیاد و بازی‌های سخت. والیبال در کل در سال گذشته رشد کرده و خیلی از تیم‌ها به هم نزدیک شده‌اند.

سرمربی تیم ملی والیبال آلمان تأکید کرد: امروز هم دیدیم که هر تیمی می‌تواند شگفتی‌ساز باشد. مسیر پیش رو دشوار است اما با تمرکز روی جزئیات و استفاده از همین تجربه‌های تدارکاتی، برای شروع تورنمنت آماده خواهیم شد.