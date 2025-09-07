اگر اسرائیل کوچکترین غلطی کند، با خاک یکسان خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رشیدی در نطق میان دستور جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۶ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک هفته وحدت، گفت: امروز در جهان اسلام شاهد وضعیت اسفبار و سکوت شرم‌آور حکام عرب در برابر جنایاتی هستیم که رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه مرتکب می‌شود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز بیش از ۳۵۰ هزار نفر از مردم غزه زیر آوار مفقود و بیش از ۶۰ هزار نفر شهید داده‌اند و این یک جنایت تاریخی است اما حکام عرب همچنان سکوت کرده‌اند.

رشیدی در ادامه، تاکید کرد: ایران بیشه شیران است و اگر رژیم غاصب صهیونیستی این بار کوچک‌ترین غلطی کند، رزمندگان اسلام با خاک یکسانش خواهند کرد. این رژیم باید قائل به تفاوت ایران مقتدر با برخی از کشورهای وابسته عربی باشد. دولت هم باید از نیروهای مسلح حمایت کند.

وی در واکنش به اقدام تروئیکای اروپایی برای آغاز فعال‌سازی اسنپ بک، گفت: خیانت‌های غرب و تهدیدهای ۴۵ ساله آنان دیگر مردم ایران را نمی‌ترساند، چرا که ملت ایران تنها زبان احترام و عدالت را می‌پذیرد.