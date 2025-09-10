  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۰۳

المیادین: اهداف حمله رژیم صهیونیستی به یمن کاملاً غیرنظامی است

المیادین: اهداف حمله رژیم صهیونیستی به یمن کاملاً غیرنظامی است

یک منبع نظامی یمنی اعلام کرد که در حملات امروز رژیم صهیونیستی به یمن، اهداف غیر نظامی مورد حمله قرار گرفته و چندین شهروند شهید و زخمی شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع نظامی عالی رتبه یمنی در گفتگو با المیادین تصریح کرد که تعدادی از جنگنده‌های رژیم صهیونیستی که به سمت چند استان یمن در حال پرواز بودند، در برابر عملیات سامانه‌های دفاع هوایی یمن مجبور به بازگشت شدند.

این منبع نظامی تصریح کرد که اهداف حمله امروز، کاملاً غیرنظامی بوده و چنین عملیات‌هایی نمی‌تواند یمن را از انجام مسئولیت‌ها و وظایف خود باز دارد.

بر اساس اعلام این منبع نظامی، چندین غیرنظامی در حملات موشکی امروز شهید و زخمی شده‌اند و این جانفشانی‌ها باعث نمی‌شود که یمن از جبهه پشتیبانی غزه و مجازات رژیم صهیونیستی دست بردارد.

کد خبر 6585846

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها