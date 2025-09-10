المیادین: اهداف حمله رژیم صهیونیستی به یمن کاملاً غیرنظامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع نظامی عالی رتبه یمنی در گفتگو با المیادین تصریح کرد که تعدادی از جنگنده‌های رژیم صهیونیستی که به سمت چند استان یمن در حال پرواز بودند، در برابر عملیات سامانه‌های دفاع هوایی یمن مجبور به بازگشت شدند.

این منبع نظامی تصریح کرد که اهداف حمله امروز، کاملاً غیرنظامی بوده و چنین عملیات‌هایی نمی‌تواند یمن را از انجام مسئولیت‌ها و وظایف خود باز دارد.

بر اساس اعلام این منبع نظامی، چندین غیرنظامی در حملات موشکی امروز شهید و زخمی شده‌اند و این جانفشانی‌ها باعث نمی‌شود که یمن از جبهه پشتیبانی غزه و مجازات رژیم صهیونیستی دست بردارد.