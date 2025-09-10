به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که در حملات اخیر جنگندههای رژیم صهیونیستی به این کشور، تعدادی از موشکهای زمین به هوای یمنی برای مقابله با جنگندههای رژیم صهیونیستی شلیک شد که باعث شد برخی جنگندههای رژیم صهیونیستی قبل از اجرای عملیات خود مجبور به فرار شوند.
وی ابراز داشت که بخش اعظم عملیات جنگندههای رژیم صهیونیستی در یمن با شکست مواجه شده است.
در همین رابطه منابع یمنی از حمله صهیونیستها به زیرساختهای غیرنظامی و مراکز رسانهای یمنیها خبر دادهاند.
نظر شما