انسان برای رسیدن به صراط مستقیم باید به قرآن پناه ببرد

حجت‌الاسلام احمد احمدی مجرد در حاشیه برگزاری محفل انس با قرآن در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بویژه شهدای اقتدار درجنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: پناه بردن به قرآن تنها راه عبور از دریای متلاطم گناه و رسیدن به صراط مستقیم است.

مسئول عقیدتی و سیاسی فرماندهی انتظامی آستانه اشرفیه با اشاره به توطئه‌های دشمنان علیه جمهوری اسلامی افزود: قرآن کریم را راه سعادت انسان است.

وی ادامه داد: هر چه دریا متلاطم باشد، یک ناخدای ماهر باید بتواند انسان را در دریای پر تلاطم گناه و معصیت حفظ کرده و او را به صراط مستقیم الی‌الله برساند.

به گفته مسئول عقیدتی و سیاسی فرماندهی انتظامی آستانه اشرفیه این محفل قرآنی از سوی ستاد عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی شهرستان به‌صورت مستمر در طول هفته، ماه و سال و به مناسبت‌های مختلف برگزار می‌شود.