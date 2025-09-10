دیدار و گفتگوی عراقچی با وزیر امور خارجه تونس

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای رایزنی با مقام‌های ارشد تونس به این کشور سفر کرده است بعد از ظهر امروز با محمدعلی النفطی وزیر امور خارجه تونس دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار ضمن مرور روند رو به رشد روابط دوجانبه، تدابیر و ابتکارات طرفین برای گسترش مناسبات و همکاری‌ها در حوزه‌های مورد علاقه دو کشور به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، گردشگری، علمی-فناوری، سلامت و پزشکی و فرهنگی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. در این خصوص، طرفین ضمن تاکید براهمیت برقراری پروازهای مستقیم بین دو کشور که تأثیر مهمی در توسعه همکاری‌های اقتصادی و گردشگری خواهد داشت، توافق کردند که نشست کمیسیون مشترک اقتصادی کشور به زودی در تهران برگزار شود.

دو وزیر ضمن ابراز نگرانی و انزجار شدید نسبت به تداوم نسل‌کشی در فلسطین اشغالی و بسط دامنه جنگ‌افروزی و تجاوزات رژیم صهیونیستی در منطقه، اقدام دیروز این رژیم در حمله تروریستی علیه قطر را محکوم و با این کشور ابراز همبستگی کردند.

طرفین با تاکید بر ضرورت اقدام عاجل و مؤثر برای توقف نسل‌کشی در غزه، خواستار تدابیر فوری برای کمک‌رسانی به مردم مظلوم فلسطین و پایان‌دادن به بی کیفرمانی رژیم صهیونیستی و محاکمه و مجازات جنایتکاران صهیونیست شدند.

وزیر امور خارجه تونس با اشاره به موضع این کشور در محکومیت حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران که همراه با نقض حاکمیت و تمامیت ارضی ایران همراه بود، بر حق برخورداری ایران و سایر کشورهای عضو معاهده منع اشاعه برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تاکید کرد.

وی همچنین با تمجید از رویکرد مسئولانه ایران در تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بر اهمیت تبعیت همه طرف‌های ذیربط از سیاستی سازنده جهت تداوم دیپلماسی تاکید کرد.