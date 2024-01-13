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۲۳ دی ۱۴۰۲، ۱۸:۰۳

همزمان با اول ماه مبارک رجب؛

جشن تکلیف ۸ هزار دانش آموز ملاردی برگزار شد

جشن تکلیف ۸ هزار دانش آموز ملاردی برگزار شد

ملارد- همزمان با اول ماه مبارک رجب جشن تکلیف ۸ هزار دانش آموز ملاردی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه و همزمان با آغاز ماه مبارک رجب جشن تکلیف هشت هزار دانش آموز ملاردی برگزار شد.

‌بر اساس این گزارش سعید تیموری راد مدیر آموزش و پرورش ملارد در آئین نمادین جشن تکلیف دختران که با حضور پرشور و باشکوه دانش‌آموزان دختر پایه سوم ابتدایی در مصلی نماز جمعه (مسجد خاتم الانبیا مارلیک) برگزار شد، گفت: طی چند روز اخیر ۸ هزار دانش آموز دختر و پسر مدارس دولتی و غیردولتی شهرستان به سن تکلیف رسیدن خود را جشن گرفتند.‌

وی افزود: تربیت دانش‌آموز در تراز انقلاب اسلامی، آشنا و مأنوس شدن آنها با اسلام ناب محمدی (ص) از رویکردها و رسالت‌های اصلی آموزش و پرورش است.

تیموری راد رسیدن به سن عبادت را آغاز فصلی نوین در زندگی دانش آموزان برشمرد و از والدین خواست تا در کنار مدرسه، فرایض دینی و احکام اسلام را برای فرزندانشان در خانواده به خوبی تبیین کنند. قرائت سوگندنامه، اجرای برنامه‌های متنوع هنری، فرهنگی، اقامه نماز جماعت، سخنرانی از برنامه‌های جانبی این جشن بود.

کد مطلب 5993448

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