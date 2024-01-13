جشن تکلیف ۸ هزار دانش آموز ملاردی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه و همزمان با آغاز ماه مبارک رجب جشن تکلیف هشت هزار دانش آموز ملاردی برگزار شد.

‌بر اساس این گزارش سعید تیموری راد مدیر آموزش و پرورش ملارد در آئین نمادین جشن تکلیف دختران که با حضور پرشور و باشکوه دانش‌آموزان دختر پایه سوم ابتدایی در مصلی نماز جمعه (مسجد خاتم الانبیا مارلیک) برگزار شد، گفت: طی چند روز اخیر ۸ هزار دانش آموز دختر و پسر مدارس دولتی و غیردولتی شهرستان به سن تکلیف رسیدن خود را جشن گرفتند.‌

وی افزود: تربیت دانش‌آموز در تراز انقلاب اسلامی، آشنا و مأنوس شدن آنها با اسلام ناب محمدی (ص) از رویکردها و رسالت‌های اصلی آموزش و پرورش است.

تیموری راد رسیدن به سن عبادت را آغاز فصلی نوین در زندگی دانش آموزان برشمرد و از والدین خواست تا در کنار مدرسه، فرایض دینی و احکام اسلام را برای فرزندانشان در خانواده به خوبی تبیین کنند. قرائت سوگندنامه، اجرای برنامه‌های متنوع هنری، فرهنگی، اقامه نماز جماعت، سخنرانی از برنامه‌های جانبی این جشن بود.