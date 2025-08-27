استقرار تیم خونگیری در جوانرود

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات برنامه خونگیری در جوانرود اظهار داشت: در راستای تأمین ذخایر خونی و کمک به بیماران نیازمند، روز پنجشنبه ششم شهریورماه ۱۴۰۴، تیم خونگیری اداره کل انتقال خون کرمانشاه در شهرستان جوانرود مستقر خواهد شد.
وی افزود: این تیم از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در محل بیمارستان حضرت رسول (ص) پذیرای شهروندان نیکاندیش، نوعدوست و علاقهمند به اهدای خون خواهد بود.
میرزاده با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در این حرکت خداپسندانه تأکید کرد: اهدای خون اقدامی ارزشمند و حیاتی است که میتواند جان بسیاری از بیماران نیازمند به خون و فرآوردههای خونی را نجات دهد.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه یادآور شد: ذخایر خونی همواره نیازمند تکمیل و تجدید هستند و این مشارکتهای مردمی تضمینکننده سلامت جامعه و امیدبخش زندگی بیماران خواهد بود.
وی ضمن قدردانی از مردم نوعدوست استان بهویژه اهالی شهرستان جوانرود خاطرنشان کرد: انتظار میرود همانند گذشته، مردم شریف و انساندوست این شهرستان با حضور پرشور خود، بار دیگر جلوهای از ایثار و همدلی را به نمایش بگذارند.
