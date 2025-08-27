  1. استانها
استقرار تیم خونگیری در جوانرود

کرمانشاه- مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از استقرار تیم خونگیری این اداره کل در شهرستان جوانرود خبر داد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات برنامه خونگیری در جوانرود اظهار داشت: در راستای تأمین ذخایر خونی و کمک به بیماران نیازمند، روز پنجشنبه ششم شهریورماه ۱۴۰۴، تیم خونگیری اداره کل انتقال خون کرمانشاه در شهرستان جوانرود مستقر خواهد شد.

وی افزود: این تیم از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در محل بیمارستان حضرت رسول (ص) پذیرای شهروندان نیک‌اندیش، نوع‌دوست و علاقه‌مند به اهدای خون خواهد بود.

میرزاده با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در این حرکت خداپسندانه تأکید کرد: اهدای خون اقدامی ارزشمند و حیاتی است که می‌تواند جان بسیاری از بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی را نجات دهد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه یادآور شد: ذخایر خونی همواره نیازمند تکمیل و تجدید هستند و این مشارکت‌های مردمی تضمین‌کننده سلامت جامعه و امیدبخش زندگی بیماران خواهد بود.

وی ضمن قدردانی از مردم نوع‌دوست استان به‌ویژه اهالی شهرستان جوانرود خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود همانند گذشته، مردم شریف و انسان‌دوست این شهرستان با حضور پرشور خود، بار دیگر جلوه‌ای از ایثار و همدلی را به نمایش بگذارند.

