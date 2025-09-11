تصادف مرگبار در «گردنه چری»

عیسی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تصادف مرگبار مینیبوس در گردنه چری با ۱۹ کشته و زخمی خبر داد و گفت: این تصادف ۶ نفر فوتی و ۱۵ زخمی برجای گذاشت.
وی تصریح کرد: اورژانس کوهرنگ با ۶ دستگاه آمبولانس و یک اتوبوس اورژانس با کمک هلال احمر به مصدومین این حادثه دلخراش امدادرسانی کردند.
ابراهیمی با اشاره به شرایط سخت جوی و کوهستانی منطقه، افزود: عملیات انتقال مجروحان به مراکز درمانی با دشواریهای فراوانی همراه بود و نیروهای امدادی با تلاش بیوقفه توانستند خدمات اولیه را در محل حادثه ارائه دهند.
وی ادامه داد: علت دقیق وقوع این سانحه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است، اما لغزندگی جاده و نقص فنی احتمالی در وسیله نقلیه از عوامل مؤثر اولیه برآورد شدهاند.
فرماندار کوهرنگ ضمن ابراز همدردی با خانوادههای داغدیده، تأکید کرد: لازم است تدابیر ایمنی در محورهای پرتردد کوهستانی تقویت شود تا از تکرار چنین حوادث تلخی جلوگیری گردد.
