به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در مراسم شام میلاد پیامبر اکرم (ص) که در مهدیه مشهد مقدس برگزار شد، اظهار کرد: میلاد با سعادت پیامبر اعظم، حضرت محمد مصطفی (ص) و همزمانی آن با ولادت امام جعفر صادق (ع) را به همه مسلمانان و آزادگان جهان تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: این تقارن مبارک صرفاً یک اتفاق تاریخی نیست، بلکه حامل پیامی ژرف و الهی است که باید مورد توجه و تأمل قرار گیرد. خداوند متعال در طول تاریخ، تحولات بزرگ و دگرگونی‌های سرنوشت‌ساز را تنها با زبان وحی بیان نکرده، بلکه بارها از طریق حوادث طبیعی و رخدادهای شگفت‌انگیز نیز به انسان‌ها پیام رسانده است.

وی تصریح کرد: ولادت پیامبر اکرم با نشانه‌هایی همراه بود که لرزه بر پیکره بزرگ‌ترین قدرت‌های آن روزگار انداخت. در همان شب، طاق کسری، که نماد عظمت و اقتدار امپراتوری ساسانی بود، شکافت و چهارده کنگره آن فرو ریخت. این حادثه برای مردم آن زمان بسیار تکان‌دهنده بود؛ چرا که امپراتوری ایران یکی از استوارترین قدرت‌های جهان به شمار می‌رفت. دریاچه ساوه، که سال‌ها محل پرستش مردم بود و حتی برای آن قربانی می‌کردند، به ناگاه خشک شد و اثری از آب‌های خروشانش باقی نماند. در همان حال، در کویر خشک و بی‌آب سماوه، ناگهان آب از دل خاک جوشید و رودخانه‌ای جاری شد.

علم الهدی ادامه داد: این پدیده‌ها عادی و طبیعی نبودند، بلکه نشانه‌هایی بودند که خداوند برای اعلام ظهور پیامبری بزرگ و دگرگون‌کننده به بشر فرستاد. خاموش شدن آتشکده فارس، که قرن‌ها به واسطه گازهای طبیعی روشن مانده بود، پایان پرستش آتش و فروپاشی اعتقادات باطل را نوید داد. خواب موبد موبدان زرتشتی نیز که حمله شتران و اسبان عرب را به ایران دید، هشداری بود برای صاحبان قدرت که جهان در آستانه تحولی عظیم قرار دارد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: این رویدادها در مجموع پیام روشنی داشتند: جهان در آستانه دگرگونی بنیادی است؛ شرک و بت‌پرستی رو به زوال است؛ و قدرت‌های استکباری که بر جان و مال مردم سلطه داشتند، به افول خواهند رفت. در عوض، رحمت واسعه الهی جهان را فرا خواهد گرفت. آبی که از دل بیابان خشک سماوه جوشید، نمادی بود از برکت و رحمت بی‌پایان خداوند که به واسطه پیامبر اکرم بر زمین جاری شد.

وی ابراز کرد: حال، اگر خداوند متعال با چنین نشانه‌های عظیمی میلاد پیامبر (ص) را به جهانیان اعلام کرد، باید با دقت به این نکته نگریست که چرا ولادت امام جعفر صادق (ع) نیز در همان روز و همان تاریخ واقع شد. این تقارن خود حامل پیامی دیگر است: حقیقت ناب اسلام و جوهره تعالیم پیامبر در مکتب امام صادق متجلی است. مذهب جعفری، که امروز به نام آن حضرت شناخته می‌شود، همان ادامه حقیقی راه پیامبر اکرم است.

علم الهدی عنوان کرد: در واقع، اگر پیامبر اکرم مبعوث شد تا دین خدا را برای بشر بیاورد، امام صادق (ع) مأموریت یافت تا با آموزش شاگردان فراوان و تدوین معارف گسترده، گوهر این دین را آشکار و ماندگار کند. هزاران شاگرد از محضر ایشان بهره‌مند شدند و علوم گوناگون را در فقه، کلام، تفسیر و حتی علوم طبیعی از آن حضرت آموختند. اگر این مکتب نبود، بشر به عمق قرآن و معارف پیامبر دست نمی‌یافت.

قرآن کریم بدون کلید معارف اهل‌بیت (ع) قابل فهم نیست

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: قرآن کریم دریای بیکرانی است که بدون کلید معارف اهل‌بیت قابل فهم حقیقی نیست. امام صادق (ع) همان کلید فهم قرآن و تفسیر درست آن است. اگر کسی بخواهد پیرو واقعی پیامبر باشد، باید راه امام صادق را بپیماید. عشق به پیامبر و محبت به امام صادق تنها در حد شعار و احساس کافی نیست؛ بلکه باید در عمل، در زندگی فردی و اجتماعی، در رفتار و تصمیم‌گیری‌های ما نمود یابد.

وی ابراز کرد: خداوند در قرآن می‌فرماید: «قل إن کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله»؛ یعنی ای پیامبر! به مردم بگو اگر خدا را دوست دارید، از من پیروی کنید تا خدا نیز شما را دوست بدارد. این آیه بیانگر آن است که محبوب خدا شدن تنها با تبعیت عملی از پیامبر ممکن است. اما این تبعیت چگونه محقق می‌شود؟ پاسخ روشن است: از مسیر تعالیم امام صادق. اوست که معارف پیامبر را بسط داد و به بشر رساند.

علم الهدی افزود: نمونه روشن این حقیقت را می‌توان در رزمندگان یمن مشاهده کرد. خبرنگاری غربی از یکی از آنان پرسید: «شما تا کی می‌خواهید بدون آب و برق، زیر بمباران، با کمترین امکانات و در محرومیت زندگی کنید؟» رزمنده یمنی در پاسخ گفت: «سؤال من هم از شما همین است؛ شما تا کی می‌خواهید در بدبختی زندگی کنید؟ ما آرامش حقیقی داریم، چون معنای زندگی را فهمیده‌ایم. ما می‌دانیم که زندگی جز در بندگی خدا معنا ندارد. شما ظاهر زندگی ما را می‌بینید که ساده و بی‌زرق‌وبرق است، اما آرامشی که ما داریم، شما ندارید.»

لزوم تبعیت از مکتب امام صادق (ع) در زندگی اجتماعی و دینی

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تاکید کرد: این سخن ساده اما عمیق، جوهره همان حقیقتی است که پیامبر و امام صادق تعلیم داده‌اند: زندگی بدون ارتباط با خدا، هرچند آکنده از ثروت و قدرت باشد، چیزی جز اضطراب و نگرانی به همراه ندارد. انسانی که محبوب خدا نباشد، در ظاهر ثروتمند است، اما در باطن گرفتار آتش اضطراب و بی‌قراری است. در مقابل، بنده محبوب خدا حتی در سخت‌ترین شرایط، زندگی آرام و سعادتمندانه دارد.

وی افزود: بنابراین، پیام ولادت پیامبر و امام صادق برای امروز ما این است: اگر می‌خواهیم به سعادت برسیم، باید پیرو واقعی پیامبر از طریق مکتب امام صادق باشیم. تنها در سایه تبعیت از معارف آن حضرت است که می‌توان قرآن را درست فهمید، دین را به‌طور صحیح عمل کرد و بنده محبوب خدا شد.

علم الهدی ابراز کرد: ا مروز وظیفه ما تنها ابراز محبت زبانی نیست؛ بلکه باید در زندگی فردی و اجتماعی، اخلاقی و دینی، از این مکتب الهام بگیریم. این همان معنایی است که خداوند با تقارن میلاد این دو مولود عظیم‌القدر به ما گوشزد کرده است: پیامبر، آورنده دین خداست؛ و امام صادق، مفسر و نگهدارنده آن.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: امید آنکه خداوند متعال به برکت وجود پیامبر اکرم و میوه دل او، امام صادق (ع)، توفیق بندگی خالصانه، محبت حقیقی و تبعیت عملی از ایشان را به همه ما عنایت فرماید. در این صورت است که زندگی دنیوی‌مان سرشار از آرامش و آخرت‌مان لبریز از سعادت خواهد بود.