به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با خانواده شهدای هوا فضا که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، ضمن خیر مقدم به آنان اظهار کرد: شما وارثان شهدایی هستید که عزیزترین سرمایه‌های این کشور و نظام هستند، حضور شما در سفر مشهد و زیارت بارگاه امام رضا (ع) می‌تواند بهترین مرهم برای زخم‌های عمیق قلبی‌تان باشد؛ زخمی که با داغ فرزندان و همسران شهید بر دل شما نشسته است. یقیناً هیچ پاداشی برتر و والاتر از آنچه از دست امام هشتم (ع) نصیبتان می‌شود وجود ندارد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: شهدای هوافضا افتخار بزرگ این ملت‌اند؛ جایگاهی که حتی مخالفان و کسانی که به انقلاب تعلقی ندارند، در برابرشان سر تعظیم فرود می‌آورند. از ابتدای انقلاب تاکنون کمتر دیده‌ایم شهادتی چنین اثرگذار و فراگیر در جامعه بازتاب یابد و این امتیاز، به شهدای هوافضا اختصاص دارد.

وی عنوان کرد: شهادت دو گونه است؛ گاهی فرد به واسطه حادثه یا تصمیمی غیرمستقیم به شهادت می‌رسد و گاهی با اراده، آگاهی و انتخاب مسیر شهادت به مقام رفیع شهادت نائل می‌شود که شهدای هوافضا در دسته دوم قرار دارند. آنان با عقل، ایمان و اراده، راه فدا شدن در مسیر امام زمان (عج) را برگزیدند و این بالاترین افتخار برای شما پدران و مادران و همسران شهید است. شما فرزندی یا همسری را پرورش دادید که آگاهانه جان خود را نثار کرد و این بزرگ‌ترین امتیاز شما نزد خداوند و ائمه معصومین (ع) است.

علم الهدی ادامه داد: پیامبر اکرم (ص) در پاسخ به اعتراض زنان انصار که از سختی‌های پس از شهادت همسرانشان سخن می‌گفتند فرمودند: «جهاد زن، نیکو شوهرداری است.» یعنی همسران شهدا نیز در ثواب شهادت شریک‌اند. همان‌گونه که پیکر شهید درد و رنجی می‌برد، شما نیز بار زندگی، تربیت فرزندان و رنج‌های پس از فقدان او را تحمل می‌کنید. به همین دلیل، پاداش الهی برای شما همانند همسران و فرزندان شهید محفوظ است.

شهادت آگاهانه شهدای هوافضا؛ والاترین درجه فداکاری در مسیر امام زمان (عج)

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ابراز کرد: شهادت ارادی شهدای هوافضا، مقامی بس والا دارد؛ چرا که آگاهانه در این مسیر گام نهادند. هرچه به آنان عطا شود، به شما نیز عطا خواهد شد؛ چراکه شریک در این فداکاری هستید. گرچه داغ شهادت، اندوهی جانکاه برای والدین و همسران است، اما در برابر درجات و پاداش الهی که نصیب شما می‌شود، ارزش تحمل همه سختی‌ها را دارد.

وی اضافه کرد: این شهادت علاوه بر تسلیت، تبریکی نیز در پی دارد؛ چراکه فرزندان و همسرانتان ذخیره‌ای بزرگ برای آخرت شما هستند. در روزی که چشم می‌گشایید و می‌بینید دستان شهید شما را می‌گیرد و به بهشت می‌برد، خواهید دانست که این داغ چه پاداش عظیمی به همراه داشته است.

تحمل سختی‌های زندگی پس از شهادت، هم‌سنگ جهاد در میدان نبرد است

علم الهدی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، همسران شهدا نیز در این مسیر شریک‌اند؛ چه بسا بارها گفته شده است که همراهی با یک شهید در زندگی و تحمل رنج‌ها و تربیت فرزندان، کم از شهادت ندارد. پس به شما نیز باید تبریک گفت، چراکه در ثواب شهادت شریکید و نصیبی برابر دارید.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: این مسیر، گرچه با اشک، اندوه و سختی همراه است، اما وقتی به مقامی که خداوند برای شما در نظر گرفته توجه کنید، خواهید دید ارزش آن بسیار بالاتر از رنج‌هاست. امید است با شفاعت امام رضا (ع)، قلب‌های داغدار شما آرام گیرد و آینده خانواده و فرزندانتان در مسیر همان خط شهادت باشد.

وی ادامه داد: نمونه‌های فراوانی از این فداکاری در میان خانواده‌های شهدای هوافضا دیده می‌شود. شهیدی که نخبه دانشگاهی بود، داوطلبانه مسیر هوافضا را برگزید، در میدان حضور یافت و تا آخرین لحظه با اختیار و ایمان ایستاد. یا همسری که از عشق و اشک‌های همسرش در روضه‌های اهل‌بیت یاد می‌کند و می‌گوید او از امام حسین (ع) شهادت را طلب کرده بود و حیف بود به مرگ طبیعی از دنیا برود.

علم الهدی بیان کرد: شما خانواده‌های شهدا سرمایه‌های حقیقی اسلام هستید. سپاه و این نظام بیش از هر زمان دیگر به وجود شما نیازمند است. امروز که به زیارت امام رضا (ع) آمده‌اید، در حقیقت به دیدار امام زنده رفته‌اید. درد و رنج خود را با او در میان بگذارید؛ او پاسخ شما را می‌دهد، گرچه ما قادر به شنیدن صدای آن حضرت نیستیم. اما آثار این زیارت را با آرامش قلبی و اطمینان به آینده زندگی خود خواهید دید.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ابراز کرد: در پایان، این شهادت را هم تبریک و هم تسلیت عرض می‌کنیم. امیدواریم خداوند به شما صبر، اجر و توفیق ادامه دادن راه شهیدانتان عطا فرماید و ذخیره آخرتتان باشد.