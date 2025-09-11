«فضای مجازی» سنگر اصلی نبرد امروز است

حجت‌الاسلام سید علیرضا آرامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری دومین رویداد تولید محتوی دیجیتال بسیج گرمسار، موضوع اصلی این دوره را «سه هزار شهید استان سمنان» معرفی و بر ظرفیت بی‌نظیر این موضوع برای تولید محتوا تأکید کرد.

وی با بیان اینکه هیچ موضوعی پس از معارف الهی به اندازه شهدا نمی‌تواند بر قلب و رفتار مردم اثرگذار باشد، گفت: موضوع شهدای ما یک گنجینه تمام‌نشدنی برای تولید محتوای اثرگذار است.

آرامی فضای مجازی را صحنه اصلی نبرد امروز دانست و افزود: جبهه، سنگرهای مختلفی دارد و در نبرد تمام‌عیار کنونی بین حق و باطل، مهم‌ترین میدان، فضای مجازی است.

امام جمعه گرمسار در ادامه خطاب مستقیم به فعالان فضای مجازی حاضر در رویداد اظهار داشت: هرگز خود و توانایی‌تان در اثرگذاری بر دیگران را دست کم نگیرید.

وی حضور با اخلاص و روحیه جهادی را کلید موفقیت در این عرصه خواند و از تولیدکنندگان محتوا خواست تا با این رویکرد، مطالب را به درستی تبیین کرده و اثرگذاری مثبت خود را افزایش دهند.