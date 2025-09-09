وینگر پرسپولیس رکورددار AFC شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان در دیدار فینال تورنمنت کافا روز گذشته (دوشنبه ۱۷ شهریور) و در شهر تاشکند رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان تیمور کاپادزه خاتمه یافت تا ازبک ها علاوه بر کسب عنوان قهرمانی، انتقام شکست در فینال اولین دوره این تورنمنت را از ایران بگیرند.

اوستون ارونوف وینگر پرسپولیسی تیم ملی ازبکستان در نیمه دوم به میدان آمد و عملکرد خوبی را از خود به ثبت رساند. سایت چمپیونات ازبکستان در این رابطه نوشت: ارونوف وینگر تیم ملی ازبکستان، روز گذشته و با ورود به زمین در ابتدای نیمه دوم دیدار با ایران در مجموع حدود ۷۰ دقیقه (نیمه دوم به‌علاوه وقت‌های اضافه) در میدان حضور داشت و طی این مدت ۱۹ دریبل موفق از خود به ثبت رساند. این عملکرد ارونوف، یک رکورد مطلق در منطقه AFC محسوب می‌شود.