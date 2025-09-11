به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، بهروز اکبری، معاون اداره کل فراورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت: اجرای دستورالعمل جدید رتبه‌بندی کارخانه‌ها باعث شفافیت، ارتقای کیفیت و افزایش اعتماد مردم به محصولات خواهد شد.

وی افزود: کارخانه‌ها بر اساس میزان رعایت ضوابط و میزان اجرایی کردن شاخص‌های ارزیابی عملکرد، کیفیت محصولات و میزان رضایت مردم بر اساس بررسی محصولات نامنطبق گزارش و ثبت شده ارزیابی می‌شوند این روش کمک می‌کند واحدهای برتر شناسایی و کارخانه‌هایی که نیاز به اصلاح دارند پیش از تولید حمایت شوند.

اکبری ادامه داد: این ارزیابی باعث می‌شود مردم مطمئن باشند محصولات آرایشی و بهداشتی با کیفیت و سالم تولید می‌شوند و اعتماد آنها به کالاهای داخلی افزایش می‌یابد.