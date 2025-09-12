به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی موسوی با اشاره به عملکرد مرکز حراست وزارت کشور اظهار کرد: ما در مرکز حراست به گونه‌ای عمل می‌کنیم که از مدیران و کارکنان وزارت کشور صیانت شود و صیانت کاملاً مفهوم ایجابی و نقش حمایتگر را دارد.

مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست وزارت کشور با اشاره به استفاده از ظرفیت وزارت کشور در انتصابات گفت: خراسان رضوی جز برترین استان‌های کشور بوده که از نیروهای وزارت کشور در انتصابات استفاده کرده است؛ زیرا کار وزارتخانه، تخصصی و حاکمیتی به شمار می‌آید.

وی به موضوع قوانین و مقررات اشاره کرد و افزود: قوانین و مقررات در کشور برای تحول کافی نیستند؛ اگر مدیری بخواهد گره‌ای از زندگی مردم و مشکلات شهرستان باز کند، این گونه قوانین دست و پا گیر هستند.

موسوی با تأکید بر اهمیت مردمداری گفت: رفتن در جمع مردم و شنیدن صدای جامعه باید مورد اهتمام ویژه فرمانداران و بخشداران باشد؛ گاهی فقط شنیدن حرف مردم می‌تواند جلب اعتماد عمومی را به همراه داشته باشد.

مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست وزارت کشور با اشاره به مدیریت زمان افزود: وقت ما در خدمت محدود است و باید ۸۰ درصد زمان خود را به کارهای مهم اختصاص دهیم؛ در کشور ۵۰ هزار طرح نیمه‌تمام داریم که علت آن اختصاص ندادن وقت‌ها به امور بااهمیت بوده است.

وی بر ضرورت امیدآفرینی تأکید کرد و گفت: امیدآفرینی به مردم باید در رویکرد نمایندگان عالی دولت باشد که بخشی از نبود آن به عملکرد مدیران و بخشی به جنگ روانی دشمن بر می‌گردد.

موسوی در پایان بر مشارکت نخبگان در امور اجرایی تأکید کرد و گفت: اداره کشور نیاز عقل منفصل دارد؛ مشارکت نخبگان در امور اجرایی از راهبردهای دولت است؛ چه بسا افراد صاحب‌نظری که راهکارهای بسیار خوبی برای برون‌رفت از مشکلات ارائه داد.