به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی پیش از ظهر پنجشنبه در هفتاد و هشتمین نشست دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور که در دانشگاه کردستان برگزار شد، اظهار کرد: کردستان دارای تاریخ غنی و ویژگی‌های فرهنگی ارزشمندی است و امروز افتخار میزبانی از این گردهمایی را دارد.

وی افزود: جذابیت‌های طبیعی، تاریخ غنی و آئین‌ها و تمدن دیرینه کردستان موجب شده تا یکی از استان‌های برجسته فرهنگی کشور باشد.

استاندار کردستان، استان را محلی امن برای پیروان ادیان برشمرد و یادآور شد: اکثریت مسلمانان این منطقه در طول تاریخ با مسالمت و همزیستی زندگی کرده‌اند و در دوران دفاع مقدس نیز نقش کردستان ویژه بوده است.

لهونی تصریح کرد: مردم کردستان در دوران انقلاب با گذشت از جان و مال خود در دفاع از تمامیت ارضی کشور پیشگام شدند و در حفظ مرزهای کشور نقش‌آفرینی کردند.

وی با اشاره به اینکه مرکز کردستان مشهود به مسجد و مناره‌ها است و دارای مساجد و اماکن مذهبی گسترده‌ای است، گفت: مهمانان این نشست از آثار تاریخی کردستان و اماکن مذهبی دیدن کنند تا با فرهنگ و تاریخ و تمدن این مرز و بوم آشنا شوند.

استاندار کردستان ابراز امیدواری کرد: ارتقای کیفیت آموزش و زندگی دانشجویان نیازمند تصمیم‌گیری های اساسی است و امیدواریم این نشست به اتخاذ تصمیمات مهم و اصولی منجر شود.

وی گفت: حاضران در این نشست در واقع سفیران آموزش عالی کشور هستند و می‌توانند به‌طور مستقیم نیازها، دغدغه‌ها و تجربیات دانشجویان را به مدیران وزارت علوم منتقل کنند.