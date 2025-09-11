  1. استانها
قتل هولناک زن جوان در مشهد با ضربات متعدد چاقو

مشهد - زن جوانی در مشهد هدف ضربات متعدد چاقو همسر سابقش قرار گرفت و به قتل رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خراسان، روز گذشته جنایتی هولناک در مشهد هنگامی رخ داد که زن جوان هدف ضربات متعدد چاقو قرار گرفت و به قتل رسید.

عصر روز گذشته مردی حدود ۵۰ ساله وارد خیابان شهید مطهری شمالی شد و همسرش را در منزل مسکونی هدف ضربات وحشتناک کارد قرارداد و بلافاصله از محل حادثه گریخت.

با سر و صدای دختران زن جوان، همسایه‌ها نیز در جریان ماجرا قرار گرفتند و بلافاصله موضوع را به پلیس اطلاع دادند. دقایقی بعد با حضور قاضی ویژه قتل عمد در صحنه جنایت، تحقیقات میدانی آغاز و مشخص شد که زن حدود ۴۰ ساله از ناحیه شکم و پهلو و با وارد آمدن ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده است.

بررسی‌های مقدماتی نشان داد عامل جنایت همسر سابق مرضیه (مقتول) است که از یکدیگر جدا شده بودند و دختران نیز با مادرشان زندگی می‌کردند.

ادامه تحقیقات قضائی بیانگر آن بود که «مهرعلی» (متهم فراری) قبلاً نیز به خاطر حرف و حدیث‌های دیگران که به اختلافات خانوادگی آنان دامن می‌زدند، همسرش را در حضور دختر بزرگش تهدید به قتل کرده بود.

