قتل هولناک زن جوان در مشهد با ضربات متعدد چاقو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خراسان، روز گذشته جنایتی هولناک در مشهد هنگامی رخ داد که زن جوان هدف ضربات متعدد چاقو قرار گرفت و به قتل رسید.

عصر روز گذشته مردی حدود ۵۰ ساله وارد خیابان شهید مطهری شمالی شد و همسرش را در منزل مسکونی هدف ضربات وحشتناک کارد قرارداد و بلافاصله از محل حادثه گریخت.

با سر و صدای دختران زن جوان، همسایه‌ها نیز در جریان ماجرا قرار گرفتند و بلافاصله موضوع را به پلیس اطلاع دادند. دقایقی بعد با حضور قاضی ویژه قتل عمد در صحنه جنایت، تحقیقات میدانی آغاز و مشخص شد که زن حدود ۴۰ ساله از ناحیه شکم و پهلو و با وارد آمدن ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده است.

بررسی‌های مقدماتی نشان داد عامل جنایت همسر سابق مرضیه (مقتول) است که از یکدیگر جدا شده بودند و دختران نیز با مادرشان زندگی می‌کردند.

ادامه تحقیقات قضائی بیانگر آن بود که «مهرعلی» (متهم فراری) قبلاً نیز به خاطر حرف و حدیث‌های دیگران که به اختلافات خانوادگی آنان دامن می‌زدند، همسرش را در حضور دختر بزرگش تهدید به قتل کرده بود.