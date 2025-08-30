قهرمان کراسفیت ایران در یکی از تالارهای عروسی مشهد کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسدی قهرمان و داور مسابقات کراسفیت خراسان رضوی، هدف شلیکهای مهاجم مسلح در یکی از تالارهای مشهد قرار گرفت و در حالی به قتل رسید که چندتن دیگر نیز از مهمانان جشن عروسی مجروح شدند.
حدود ۸۵۰ مهمان در جشن دامادی یکی از اهالی روستای پاژ (زادگاه فردوسی بزرگ) شرکت داشتند که ناگهان رفت و آمدهای مشکوک جوانی که با دستهای باز و قلدرمآبانه در جمع مهمانان حاضر شده بود، او در یک لحظه دست خود را به ناحیه کمر برد و با بیرون کشیدن سلاح، مهمانان را به گلوله بست.
در همین حال «محسن اسدی» (قهرمان کراسفیت کشور) نیز مقابل گلولههای مهاجم مسلح قرار گرفت و در حالی نقش بر زمین شد که تعداد دیگری از مهمانان جشن عروسی هم بر کف تالار افتاده بودند.
بعد از بازبینی دوربینهای مداربسته آغاز و مشخص شد فردی به نام «علی-ق» که با تعدادی از مهمانان خصومت شخصی داشته، اقدام به تیراندازیهای مرگبار کرده است.
طولی نکشید که پیکر خون آلود ورزشکار ۳۶ ساله با یک دستگاه پژو پارس به بیمارستان شهید هاشمی نژاد انتقال یافت، اما اقدامات درمانی برای بازگرداندن وی به زندگی، نتیجهای نداشت و او دقایقی بعد جان خود را از دست داد.
از سوی دیگر ادامه بررسیهای تخصصی قاضی شعبه ۲۵۵ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد نشان داد: بالاتنه مقتول کاملاً با اشکال مختلف خالکوبی شده است و آثار ورود و خروج دو گلوله جنگی نیز بر پیکر وی دیده میشود؛ به طوری که یکی از گلولهها به دکمه پیراهن او اصابت کرده بود.
بنابراین گزارش قاضی صفری به همراه کارآگاهان به سوی تالار محل وقوع جنایت واقع در جاده کلات حرکت کرد. اگرچه مقام قضائی قبل از حضور در مرکز درمانی، دستورهای محرمانه ویژهای را برای حفظ صحنه جنایت توسط عوامل انتظامی صادر کرده بود، اما وی زمانی به محل تیراندازی رسید که خونهای ریخته شده نیز توسط کارگران تالار شسته شده بود! وصندلیها نیز در صحن باز تالار روی میزها قرار داشتند.
تصاویر و فیلمهای مذکور بیانگر آن بود که مهاجم مسلح با رفتارهای غیرعادی و در حالی که کت و شلوار کرم رنگ به تن دارد، چندبار از مجلس عروسی خارج شده و دوباره به جمع مهمانان بازگشته است. او با رفتارهای خاصی که به آن «گنده لاتی» اطلاق میشود، دستانش را از زیر بغل بازکرده تا توجه دیگران را جلب کند! اما گاهی نیز با دیگر مهمانان به رقص و پایکوبی میپردازد.
با مشخص شدن هویت متهم به قتل فراری، تحقیقات گسترده کارآگاهان به سرپرستی سرگرد رضا شکیبا (افسرپرونده) نیز در حالی برای دستگیری وی با دستورهای ویژه قضائی آغاز شد که کارشناس سلاح نیز تأیید کرد «محسن اسدی» (مقتول) از فاصله نزدیک هدف اصابت گلوله قرارگرفته است.
