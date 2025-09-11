به گزارش خبرگزاری مهر، ناصری اظهار کرد: عاملان اصلی درگیری و نزاع خونین پس از متواری شدن پس از پنج ساعت با تلاش مأموران آگاهی فریمان شناسایی و دستگیر شدند.
فرماندار فریمان بیان کرد: طی درگیری انجام شده جوان فریمانی بر اثر ضربات سنگین در پی انتقام جویی و مسائل دیگر فوت میکند.
وی افزود: ماموران و کارآگاهان پلیس آگاهی فریمان پی دریافت این گزارش تحقیقات خود را آغاز کردند و چهار از همدستان این درگیری در کمتر پنج ساعت توسط پلیس شناسایی و دستگیر کردند.
ناصری گفت: اغلب افراد قبل از ارتکاب چنین رفتارهایی به ندرت به فکر مجازات و عواقب آن میباشند و میبایست افراد ضمن بالا بردن آستانه تحمل خود، شهروندان هم نقش خود را در میانجیگری و رفع اختلافات ایفا کنند تا شاهد این گونه حوادث تلخ و ناگوار نباشیم.
