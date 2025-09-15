مظنونان به قتل یک تبعه خارجی در مشهد دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن همتی فر اظهار کرد: متعاقب وقوع قتل یک تبعه خارجی در ساعت ۱۶:۳۰ روز ۲۲ شهریور، دستورات ویژه‌ای توسط دادستان مشهد مقدس در زمینه رسیدگی سریع و دقیق به این مسئله صادر شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی گفت: متعاقب قتل یک تبعه در منزل خود، تحقیقات قضائی توسط بازپرس ویژه آغاز و دستورات لازم جهت شناسایی عامل و یا عوامل این قتل خطاب به مراجع امنیتی و انتظامی صادر و تعدادی از افراد مظنون شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: بر این اساس با دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، اقدامات لازم قانونی توسط بازپرس این پرونده به صورت ویژه و با لحاظ سرعت و دقت در حال انجام است. گفتنی است تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.