تخریب منزل شهید فلسطینی در کرانه باختری+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، اقدامات ویرانگر رژیم صهیونیستی در کرانه باختری ادامه دارد. منابع فلسطینی از تخریب منزل شهید احمد ابوعزه در شهرک عقابا در شمال طوباس در کرانه باختری خبر دادند.

این منابع بیان کردند که لودرهای اشغالگران منزل فرمانده شهید گردان‌های قاسم را تخریب کردند.

گفتنی است که نیروهای اشغالگر تصور می‌کنند که با تخریب منازل اسرا و شهدای فلسطینی می‌توانند اراده مردم این سرزمین را بشکنند، اما آنچه در واقع مشاهده می‌شود، افزایش مقاومت، استقامت و تعهد فلسطینی‌ها برای دفاع از هویت و خاک خود است.