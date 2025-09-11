به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی بعدازظهر پنجشنبه در دیدار تعدادی از مدیران امور شعب بانک‌های استان سمنان با حضور در دفتر خود با اشاره به حجم فعالیت‌ها و خدمات بانک‌های کشور و کارمندان شبکه بانکی افزود: کارمندان بانک‌ها جزو پرمشغله‌ترین کارکنان کشور محسوب می‌شوند که این امر از گستردگی فعالیت بانک‌ها حکایت دارد.

وی با اشاره به دغدغه فعالان اقتصادی برای تأمین تسهیلات مربوط به سرمایه در گردش صنایع گفت: بر اساس گزارشات دریافتی، عملکرد بانک‌های استان در پرداخت تسهیلات تکلیفی نسبتاً مطلوب بوده است.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه پرداخت اعتبارات تخصیصی از بانک مرکزی به استان‌ها نباید در پیچ و خم‌های اداری معطل بماند، افزود: فرآیند پرداخت تسهیلات مربوط به ازدواج، فرزندآوری، کارآفرینی و غیره باید تسهیل و تسریع شود که در این خصوص لازم است از سهمیه‌های ویژه استان به‌طور کامل مراقبت شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان در ادامه با بیان اینکه نباید نسبت به نقش و تلاش بانک‌ها در رشد بخش‌های مختلف صنعت بی‌توجه بود، گفت: لازم است از تلاش و خدمات بانک‌ها در توسعه اقتصادی کشور و گره‌گشایی از مردم قدردانی شود.

مطیعی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مسئولان باید زمینه هدایت منابع مالی واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در استان به بانک‌های استان را فراهم کنند، اظهار کرد: مردم استان توقع دارند بخشی از منابع درآمدی و گردش مالی صنایع به بانک‌های استان اختصاص یابد چراکه وقتی صنایع استان از آب، خاک، انرژی و امکانات استان بهره‌مند می‌شوند انتظار دارند بخشی از این منافع نیز به آنها بازگردد.

وی خواستار توجه معادن مجاور روستاها به رفع مشکلات آن مناطق شد و گفت: رفع مشکلات مردم بویژه رسیدگی به مسائل ساکنین مناطق معدنی، برکات مختلفی به‌دنبال خواهد داشت.

امام جمعه سمنان مطالبه‌گری بانک‌ها از صنایع برای سپرده‌گذاری در استان را مورد تاکید قرار داد و افزود: احیای واحدهای راکد، اقدامی ارزشمند است اما تسهیلات مربوط به این حوزه نباید مورد سوءاستفاده برخی سودجویان قرار گیرد که در این رابطه باید از ظرفیت‌های قانونی و قضائی استفاده کرد.

مطیعی با بیان اینکه نظارت بر محل مصرف تسهیلات بانکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، خواستار رعایت بیش از پیش ضوابط شرعی در بانک‌ها و برنامه‌ریزی برای خدمت‌رسانی به آحاد مردم شد و خاطرنشان کرد: از خداوند متعال توفیق روزافزون تمام خدمتگزاران نظام را مسألت داریم.