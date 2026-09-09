خبرگزاری مهر، گروه استانها - کوروش دیباج: کمتر از دو هفته مانده به آغاز سال تحصیلی، بازار لوازمالتحریر اصفهان بیش از آنکه شمایل یک بازار پرجنبوجوش فصلی را داشته باشد، درگیر احتیاط خریدار و نگرانی فروشنده از آینده فروش است. دفتر، مداد، خودکار، مدادرنگی، پاککن و دیگر اقلام آموزشی در قفسهها وجود دارند، اما افزایش هزینههای خانوار باعث شده انتخاب میان مدلها و کیفیتهای مختلف بیش از گذشته به قیمت گره بخورد.
تصویر اقتصادی شهریور ۱۴۰۵ نیز به توضیح این رفتار کمک میکند. بر اساس گزارشهای منتشرشده از شاخص قیمت مصرفکننده، تورم نقطهبهنقطه خانوارهای کشور در مرداد امسال به ۸۹ درصد و تورم سالانه به ۶۹.۹ درصد رسیده است. این ارقام به معنای افزایش میانگین قیمت سبد مصرفی خانوار است و نمیتوان آنها را مستقیماً معادل افزایش قیمت نوشتافزار دانست، اما نشان میدهد خریدهای آموزشی در شرایطی انجام میشود که بودجه خانوار همزمان با چندین فشار هزینهای روبهروست.
وقتی فهرست مدرسه با بودجه خانوار روبهرو میشود
در بازار نوشتافزار، تفاوت میان کالاها فقط به برند محدود نیست؛ کیفیت کاغذ، تعداد برگ، نوع صحافی، طراحی، کشور سازنده و حتی طرح روی جلد میتواند قیمت را تغییر دهد. همین تنوع، مقایسه قیمت را برای خریدار دشوار کرده است.
دادههای قیمتی موجود در بازار نیز این پراکندگی را نشان میدهد. برای نمونه، قیمت ثبتشده یک دفتر ۱۰۰ برگ سیمی در چهاردهم شهریور ۱۴۰۵ به ۴۲۰ هزار تومان رسیده، در حالی که همین کالا در پنجم مرداد ۲۹۵ هزار تومان ثبت شده بود. یک دفتر مشق ۸۰ برگ نیز در داده دیگری با قیمت ۱۶۹ هزار تومان ثبت شده است. این ارقام، قیمت چند کالای مشخص در بازار هستند و نباید به کل بازار نوشتافزار تعمیم داده شوند.
در بخش کاغذ نیز نوسان قیمت قابل مشاهده است. قیمت ثبتشده برای یک بسته ۵۰۰ برگی کاغذ A4 در برخی دادههای بازار در شهریور به حدود ۹۸۰ هزار تومان رسیده و برای برخی اقلام کاغذی دیگر ارقام متفاوتی ثبت شده است. این تفاوتها نشان میدهد قیمت یک قلم کالا بدون توجه به برند، مشخصات و حجم بستهبندی، معیار مناسبی برای قضاوت درباره کل بازار نیست.
برای خانوادهها اما حاصل این تنوع سادهتر است: فهرست خرید باید با درآمد و هزینههای جاری زندگی هماهنگ شود. بنابراین خرید کالاهای اقتصادیتر، مقایسه فروشگاهها و به تعویق انداختن برخی اقلام غیرضروری، بخشی از الگوی مصرفی بازار در روزهای منتهی به مهر است.
خرید مدرسه با حذف فهرستهای بلند
مریم احمدی، مادر یک دانشآموز دبستانی، به خبرنگار مهر میگوید که فهرست خرید امسال را چند بار بررسی کرده است تا اقلام غیرضروری را حذف کند.
وی ادامه میدهد که اگرچه دفتر، مداد، خودکار، پاککن و سایر ملزومات اصلی را نمیتوان از سبد خرید حذف کرد، اما برای کالاهایی مانند جامدادی، دفترهای فانتزی یا لوازم جانبی تلاش میکند گزینههای ارزانتر را انتخاب کند.
در چنین شرایطی، خرید لوازمالتحریر دیگر صرفاً یک خرید مناسبتی برای آغاز مدرسه نیست؛ بلکه برای بخشی از خانوادهها به فرایندی برای مدیریت هزینه تبدیل شده است. والدین ابتدا قیمت چند فروشگاه را مقایسه میکنند و سپس بر اساس بودجه موجود درباره کیفیت و تعداد اقلام تصمیم میگیرند.
رضا مفیدی، پدر دو دانشآموز، به خبرنگار مهر میگوید: تفاوت قیمتها میان فروشگاهها باعث شده پیش از خرید، قیمت چند قلم اصلی را از چند فروشنده بپرسم.
وی در ادامه میافزاید:در شرایط فعلی، خانوادهها بیشتر از گذشته به قیمت توجه میکنند و خرید کالاهای گرانتر، حتی اگر کیفیت بالاتری داشته باشد، برای بسیاری از خانوارها امکانپذیر نیست.
این تغییر رفتار را میتوان یکی از نشانههای اصلی وضعیت فعلی بازار دانست؛ بازاری که افزایش قیمت در آن الزاماً به معنای افزایش فروش نیست و حتی ممکن است افزایش مبلغ هر فاکتور با کاهش تعداد اقلام خریداریشده همراه شود.
فروشندهای که قیمت خریدش ثابت نمیماند
برای فروشندگان نیز افزایش قیمت الزاماً به معنای افزایش حاشیه سود نیست. وقتی کالایی با قیمت بالاتر خریداری میشود، فروشنده برای حفظ موجودی خود باید همان کالا را با قیمت جدید جایگزین کند. در چنین شرایطی، فاصله میان قیمت خرید قبلی و قیمت خرید بعدی میتواند محاسبه سود واقعی را برای واحدهای کوچک دشوار کند.
رشد هزینههای جاری کسبوکار، اجاره، حمل کالا و تغییرات قیمت خرید در کنار کاهش قدرت خرید مشتری، فشار دوطرفهای بر واحدهای صنفی وارد کرده است. از یک سو فروشنده نمیتواند برای مدت طولانی کالای خود را با نرخ خرید قبلی عرضه کند و از سوی دیگر افزایش قیمت میتواند بخشی از مشتریان را به سمت کالاهای ارزانتر یا فروشگاههای دیگر سوق دهد.
قیمت بیشتر، اما مشتری کمتر
سجاد رضایی، فروشنده لوازمالتحریر، به خبرنگار مهر میگوید: افزایش قیمت کالاها لزوماً به افزایش درآمد فروشندگان منجر نشده است، زیرا در مقابل رشد قیمت، میزان خرید مشتریان کاهش پیدا کرده است.
وی در ادامه یادآور میشود: بخشی از مشتریان به جای خرید چند مدل دفتر یا انتخاب کالاهای دارای طراحی خاص، سراغ محصولات سادهتر میروند. برخی نیز خرید خود را به اقلام کاملاً ضروری محدود میکنند و برای سایر کالاها منتظر میمانند تا در صورت باقی ماندن بودجه آنها را تهیه کنند.
امیرحسین مرادی، دیگر فروشنده بازار لوازمالتحریر، نیز معتقد است تغییر قیمت خرید کالا یکی از دشواریهای اصلی فعالیت فروشندگان است. به گفته وی، فروشندهای که کالا را در زمان دیگری با قیمت متفاوت خریداری کرده، نمیتواند صرفاً با نگاه به قیمت یک کالای مشابه در فروشگاه دیگر درباره میزان سود یا زیان خود تصمیم بگیرد.
این مسئله در بازاری با تنوع بسیار زیاد کالا اهمیت بیشتری دارد. دو دفتر با تعداد برگ مشابه ممکن است به دلیل تفاوت در کاغذ، جلد، چاپ، برند و کیفیت، قیمت یکسانی نداشته باشند و همین موضوع مقایسه قیمت را برای مصرفکننده دشوار میکند.
قیمت لوازمالتحریر حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است
عباس سلطانی، رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت بازار لوازمالتحریر اظهار میکند: قیمت لوازمالتحریر نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش داشته است، اما این بازار همزمان با رکود شدیدی مواجه است و میزان فعالیت و خرید در آن کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه بازار لوازمالتحریر به شکل محسوسی به روزهای شهریور و مهر وابسته است، میافزاید: بخش مهمی از رونق این صنف در همین بازه زمانی اتفاق میافتد و پس از عبور از فصل بازگشایی مدارس، حجم تقاضا کاهش پیدا میکند.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان درباره تفاوت قیمت کالا در فروشگاههای مختلف اظهار میکند: تنوع کالا در این صنف بسیار زیاد است و تفاوت کیفیت، برند و مشخصات محصولات از یک سو و تغییر قیمت خرید عمده از سوی دیگر میتواند موجب تفاوت قیمت فروشگاهها شود.
سلطانی ادامه میدهد: لوازمالتحریر در گروه کالاهایی قرار ندارد که برای تمام اقلام آن یک قیمت ثابت و اجباری دولتی تعیین شده باشد، قیمتها بر اساس شرایط عرضه و تقاضا، هزینههای واحد صنفی و قیمت خرید کالا تعیین میشود. البته نرخهای متعارف و ارشادی برای فعالیت صنفی وجود دارد، اما نمیتوان برای همه کالاهای این بازار یک قیمت ثابت در نظر گرفت.
وی با اشاره به افزایش رقابت میان فروشگاههای کوچک و مجموعههای بزرگ و فروش مستقیم تصریح میکند: مجموعههای بزرگ به دلیل حجم بالای خرید و امکان خرید نقدی، در برخی موارد قدرت بیشتری برای رقابت قیمتی دارند و این شرایط فعالیت را برای فروشگاههای کوچک دشوارتر میکند.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان درباره کالاهای خارجی و قاچاق نیز میگوید: محصولات دارای مضامین فرهنگی غربی و کالاهای قاچاق به شکل گسترده در بازار لوازمالتحریر حضور ندارند، هرچند ممکن است برخی محصولات تولید داخل با طراحی یا محتوای غربی عرضه شوند.
سلطانی همچنین درباره فروش اینترنتی لوازمالتحریر بیان میکند: نظارت بر سکوهای فروش اینترنتی برای اتحادیههای محلی دشوار است و برای این بخش به نظارت گستردهتر و هماهنگی در سطح ملی نیاز وجود دارد.
وی با اشاره به بازرسیهای بازار میافزاید: بازرسی از واحدهای صنفی لوازمالتحریر از حدود ۱۰ شهریور آغاز شده و تا ۱۵ مهر ادامه خواهد داشت و در جریان این بازرسیها موضوعاتی مانند نصب قیمت، پروانه کسب، فاکتور خرید و فروش و برخی موارد مربوط به نحوه عرضه کالا بررسی میشود.
سلطانی درباره حمایتهای صنفی از بازار میگوید: بسته حمایتی مشخصی برای این صنف در نظر گرفته نشده و تا زمان انجام این گفتگو نمایشگاه عرضه مستقیم صنفی لوازمالتحریر نیز برگزار نشده است.
شهریور، ماهی که فروشنده منتظرش میماند
بازار لوازمالتحریر اصفهان در ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ بیش از هر چیز تصویری از یک تناقض اقتصادی را نشان میدهد؛ قیمتها افزایش یافتهاند، اما افزایش قیمت به معنای رونق فروش نیست.
در سوی دیگر، فروشندگان نیز با هزینههای متغیر تأمین کالا، رقابت فروشگاههای بزرگ، توسعه فروش اینترنتی و کاهش قدرت خرید مشتری مواجه هستند. نتیجه، بازاری است که در ظاهر در آستانه شلوغترین فصل فروش خود قرار دارد، اما در عمق آن نشانههای رکود و احتیاط در خرید دیده میشود.
در چنین شرایطی، مسئله اصلی بازار لوازمالتحریر تنها افزایش قیمت نیست؛ تغییر رفتار مصرفکننده است. خانوادهای که پیشتر میان چند برند انتخاب میکرد، امروز ابتدا قیمت را میپرسد؛ فروشندهای که انتظار افزایش فروش شهریور را دارد، با مشتریانی روبهروست که تعداد اقلام سبد خود را کاهش دادهاند و بازاری که زمانی بخش مهمی از فروش خود را از خریدهای سلیقهای و فانتزی به دست میآورد، اکنون بیش از گذشته به کالاهای ضروری و اقتصادی وابسته شده است.
به این ترتیب، بازار لوازمالتحریر اصفهان در آستانه مهر نه با کمبود کالا، بلکه با مسئلهای مهمتر روبهروست؛ «کاهش توان خرید در بازاری که قیمتها بالا رفته، اما قدرت خرید مشتریان همپای آن رشد نکرده است.»
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