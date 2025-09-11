به گزارش خبرنگار مهر، رضا علیزاده روز پنجشنبه در اولین جشنواره ملی عدس ورزقان اظهار کرد: جشنواره‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی در این شهرستان باید بیش از پیش معرفی شوند چراکه ورزقان پتانسیل بالایی دارد و از نظر نیروی انسانی و پیشینه تاریخی، توان رقابت در سطح ملی را داراست.

وی افزود: علاوه بر بخش‌های معدنی و صنعتی که ورزقان را به سمت صنعتی شدن سوق داده و پروژه‌های بزرگی همچون سرمایه‌گذاری بیش از ۳ میلیارد دلاری در مس سونگون در حال انجام است، ظرفیت‌های کشاورزی نیز در این شهرستان نباید فراموش شود. یکی از مهم‌ترین این ظرفیت‌ها محصول عدس است که می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق و تأمین ماشین‌آلات برداشت، ورزقان را به تولیدکننده ۵۰ درصد عدس کشور تبدیل کرد.

نماینده ورزقان در مجلس خاطرنشان کرد: عدس سال‌هاست که در فرهنگ و زندگی مردم این منطقه جایگاه ویژه‌ای دارد و امروز نیازمند حمایت جدی جهاد کشاورزی برای تأمین بذرهای اصلاح‌شده و مکانیزاسیون برداشت هستیم.

وی ادامه داد: در کنار کشت عدس، دامپروری، مرتع‌داری و دیگر فعالیت‌های کشاورزی نیز از ظرفیت‌های مهم ورزقان هستند که حتی با صنعتی شدن شهرستان، نباید مورد غفلت قرار گیرند.

نماینده مردم ورزقان در مجلس تأکید کرد: همه مسئولان تلاش دارند تا پروژه‌های شهرستان با موفقیت به سرانجام برسند و خوشبختانه شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که امیدواری زیادی در مردم ایجاد شده است. امروز نزدیک به یک‌هزار و ۴۰۰ نفر نیز بر اساس سیستم امتیازبندی در پروژه‌های مختلف شهرستان مشغول به کار هستند.