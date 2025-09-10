به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جمالینژاد در مراسم تجلیل از خیران مدرسهساز و رونمایی از پوستر بیست و هفتمین جشنواره خیرین مدرسهساز در استانداری اصفهان اظهار داشت: دنیای کنونی بیش از هر زمان به ترویج مکارم اخلاقی نیازمند است.
وی با اشاره به حملات اخیر به جلسات صلح، از مدعیان حقوق بشر انتقاد کرد و گفت: حتی در دوران باستان نیز برای پیکهای صلح امنیت فراهم بود اما امروز شاهد اقدامات غیرانسانی هستیم.
استاندار اصفهان حضور خیران را مایه دلگرمی مردم و مسئولان دانست و تأکید کرد: خیران نهتنها در مدرسهسازی بلکه در خیرپروری و انتقال فرهنگ نیکوکاری به نسلهای آینده نقش مهمی دارند.
جمالینژاد افزود: مدرسهسازی فراتر از یک اقدام خیرخواهانه است و میتواند به تحول اخلاقی جامعه و کاهش آسیبهای اجتماعی منجر شود. خیران استان اصفهان در حوزههای سلامت، ورزش و خدمات اجتماعی نیز فعالیت چشمگیری دارند.
وی با اشاره به مشکلات اقشار کمدرآمد ناشی از گرانی و ناترازیها، بر لزوم ورود خیران به حوزههایی مانند مسکن برای مددجویان و افراد تحت پوشش نهادهای تاکید کرد و گفت: با ساخت منازل کوچکمقیاس برای افرادی که از بهزیستی خارج میشوند مشکلات این گروه کاهش یابد.
جمالینژاد اضافه کرد: امسال برای نخستین بار تجلیل از خیران مدرسهساز به یک ماه اختصاص یافته تا فرهنگ خیرپروری و نوعدوستی بیش از پیش در جامعه ترویج شود.
