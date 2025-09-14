بهترین راه معرفی توانمندی های کرمان برگزاری جشنواره ها است

  1. استانها
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۰۰

کرمان- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان گفت: برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای متنوع بهترین راه برای معرفی توانمندی‌های استان کرمان است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سالاری، یکشنبه شب در آئین افتتاح نخستین جشنواره تابستانه کرمان گفت: استان کرمان با برخورداری از جاذبه‌های تاریخی، مذهبی، طبیعی، معدنی و سلامت، نیازمند بستری تازه برای معرفی در سطح ملی و بین‌المللی است.

وی با تاکید بر اینکه جشنواره تابستانه فرصتی ۱۰ روزه برای نمایش ظرفیت‌های این استان در حوزه‌های مختلف فراهم می‌کند، افزود: صنایع دستی کرمان به‌ویژه فرش اصیل کرمان همواره زبانزد جهانیان بوده و امروز باید با احیا و حمایت جدی، دوباره جایگاه شایسته خود را بازیابد و زمینه‌ساز رونق اقتصادی شود.

سالاری، با اشاره به نگاه ویژه استاندار کرمان به برنامه‌های فرهنگی و اقتصادی نظیر جشنواره‌ها و رویدادها تصریح کرد: امید می‌رود این برنامه‌ها به جذب سرمایه‌گذاری و شکوفایی اقتصادی استان کرمان بینجامد.

گفتنی است، نخستین جشنواره تابستانه کرمان از ۲۳ تا ۳۱ شهریور ماه در شهر کرمان برگزار می‌شود.

