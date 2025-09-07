اولین جشنواره تابستانه در ۱۰ شهرستان کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نیکرو، بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به برگزاری اولین جشنواره تابستانه کرمان گفت: این رویداد مجموعه‌ای متنوع از برنامه‌های فرهنگی، هنری و گردشگری را شامل می‌شود.

وی افزود: هدف اصلی از اجرای این جشنواره، برجسته‌سازی و معرفی قابلیت‌های بومی استان کرمان در زمینه‌های هنر، صنایع دستی، رسوم محلی، موسیقی نواحی و پوشاک سنتی است.

نیکرو، با اشاره به هم زمانی این رویداد با ایام سوگواری ماه‌های محرم و صفر، افزود: با در نظر گرفتن محدودیت‌های زمانی، جشنواره تابستانه در اواخر ماه شهریور برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: هرچند در ابتدا برنامه‌ریزی برای برگزاری ملی این رویداد در دستور کار بود، اما به دلیل تقارن با آغاز سال تحصیلی، اجرای آن با مشارکت فعالان حوزه گردشگری استان کرمان انجام می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان با تأکید بر طرح «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» گفت: تمامی تلاش مجموعه میراث فرهنگی بر این است تا جشنواره تابستانه به نحوی شایسته برگزار شود و بتواند ظرفیت‌ها و جاذبه‌های منحصربه‌فرد استان کرمان را به بهترین شکل ممکن به نمایش بگذارد.

نیکرو، تصریح کرد: برگزاری جشنواره گردو شهرستان بافت در ۲۲ شهریور، جشنواره خرما شهرستان جیرفت در ۲۳ شهریور، جشنواره موسیقی کهنوج در ۲۴ شهریور، جشنواره گلیم شیرکی پیچ در سیرجان در ۲۶ شهریور و جشنواره خرما در ارگ جدید بم در ۲۵ شهریور از جشنواره‌های تابستانه کرمان هستند.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره پاییزه استان کرمان در ماه آذر افزود: این جشنواره در سطح ملی و با حضور نمایندگانی از بیش از ۱۰ استان کشور برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: برنامه‌های شهرستانی، جشنواره تابستانی شهر کرمان از تاریخ ۲۲ تا ۳۱ شهریورماه در محل تله‌کابین پردیسان قائم، همراه با نمایشگاه صنایع دستی، برگزار خواهد شد و برنامه‌هایی نیز در قالب این جشنواره در شهرهای راین، شهداد و ماهان نیز اجرا می‌شود.

نیکرو، افزود: اجتماع کمپرها با عنوان «خشت تا خشت» از تاریخ ۲۲ شهریور در شهر بم آغاز می‌شود و در روزهای ۲۶ و ۲۸ شهریور در شهرهای کرمان و رفسنجان ادامه خواهد یافت.