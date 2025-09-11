  1. استانها
  2. بوشهر
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۱۲

خودروی قاچاق در دیلم توقیف شد

بوشهر- فرمانده انتظامی استان بوشهر از توقیف یک دستگاه خودروی قاچاق به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در شهرستان دیلم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: مأموران انتظامی ایستگاه بازرسی شهید موسوی دیلم در حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی تیگو ۷ پرو مشکوک که جهت بررسی بیشتر آن را متوقف می‌کنند.

وی افزود: مأموران در بررسی مدارک خودرو متوجه می‌شوند که مدارک خودرو جعلی و فاقد هرگونه مدارک قانونی و قاچاق است.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی خودروی مکشوفه را ۴۰ میلیارد ریال برآورد کردند، خاطرنشان کرد: در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و یک نفر متهم دستگیر که با تشکیل پرونده به مرجع ذی صلاح معرفی شد.

