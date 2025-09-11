خودروی قاچاق در دیلم توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: مأموران انتظامی ایستگاه بازرسی شهید موسوی دیلم در حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی تیگو ۷ پرو مشکوک که جهت بررسی بیشتر آن را متوقف می‌کنند.

وی افزود: مأموران در بررسی مدارک خودرو متوجه می‌شوند که مدارک خودرو جعلی و فاقد هرگونه مدارک قانونی و قاچاق است.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی خودروی مکشوفه را ۴۰ میلیارد ریال برآورد کردند، خاطرنشان کرد: در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و یک نفر متهم دستگیر که با تشکیل پرونده به مرجع ذی صلاح معرفی شد.