  1. استانها
  2. بوشهر
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۸

«لندکروز» قاچاق در گناوه توقیف شد

«لندکروز» قاچاق در گناوه توقیف شد

بوشهر- فرمانده انتظامی استان بوشهر از توقیف یک دستگاه لندکروز قاچاق به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در شهرستان گناوه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: مأموران انتظامی گناوه در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، حین گشت زنی در سطح شهر به یک دستگاه خودروی لندکروز مشکوک که جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی در ادامه افزود: مأموران در بررسی مدارک و استعلام‌های صورت گرفته متوجه شدند مدارک و پلاک خودرو جعلی و خودرو قاچاق است.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش خودروی قاچاق را ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند، خاطرنشان کرد: در این خصوص یک نفر متهم دستگیر که با تشکیل پرونده به مرجع ذی صلاح معرفی شد.

کد خبر 6685844

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها