«لندکروز» قاچاق در گناوه توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: مأموران انتظامی گناوه در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، حین گشت زنی در سطح شهر به یک دستگاه خودروی لندکروز مشکوک که جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی در ادامه افزود: مأموران در بررسی مدارک و استعلام‌های صورت گرفته متوجه شدند مدارک و پلاک خودرو جعلی و خودرو قاچاق است.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش خودروی قاچاق را ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند، خاطرنشان کرد: در این خصوص یک نفر متهم دستگیر که با تشکیل پرونده به مرجع ذی صلاح معرفی شد.