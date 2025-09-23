به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی ز بازگشت به بیت المال ۵ هزار و ۲٠٠ مترمربع از اراضی ملی در منطقه خوشآبوهوای سیاهمرزکوه شهرستان علی آبادکتول خبر داد.
وی افزود: این قطعه زمین را یکی از کارکنان یکی از ادارههای دولتی استان با تهیه اسناد صوری و به صورت نامشروع اقدام به اخذ سند کرده است.
آسیابی ادامه داد: با ورود دستگاه قضائی، پرونده علیه این فرد تشکیل و پس از رسیدگی در دادگاه اصل ۴۹ استان، رأی به خلع ید و ابطال سند این قطعه زمین، صادر و رسماً به بیت المال بازگردانده شد.
رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که کارشناسان ارزش این زمینها را میلیاردها تومان برآورد میکنند، گفت: در همین راستا چند پرونده دیگر برای بازگشت ثروتهای نامشروع از افرادی که با سوء استفاده از جایگاه خود به دست آورده اند تشکیل شد.
