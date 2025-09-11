  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۲

اطلاعیه قطعی آب در تبریز

تبریز- شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی اطلاعیه ای در خصوص قطعی آب در تبریز صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به کمبود شدید آب در مخازن شهر به اطلاع ساکنین محترم واقع در خیابان رسالت، کوی لاله، جلالیه، میدان امام حسین، شهرک رازی، ساختمان سنگی، کوی استانداری، کرم زاده، ولیعصر ۲، دهخدا، سپهر صادرات، فرشته، باغمیشه، کوی گاز، میدان اطلس تا میدان ارغوان، اول میرداماد، ویلاشهر، کوی دادگستری، سهند و مجتمع فجر می‌رساند در ساعات ظهر و بعد از ظهر روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۰ احتمالاً مواجه با کمبود فشار آب یا قطعی آب خواهند شد. بنابراین ضمن عذرخواهی از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.

