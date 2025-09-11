درخواست رحمتی برای مدیریت توقعات از خیبر؛کار با یک تیم جوان راحت نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی رحمتی در آستانه دیدار تیمش در چارچوب هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران، عصر پنج شنبه در نشست خبری با رسانه‌ها حاضر شد و به تشریح شرایط تیمش برای این بازی پرداخت.

تقدیر از حریف؛ تیمی با کادری جوان و با دانش

سرمربی خیبر خرم‌آباد به تحلیل حریف پرداخت و گفت: فردا با تیم خوب، دوست‌داشتنی و پرقدرت فجر سپاسی شیراز بازی داریم. این تیم کادر فنی جوان، قوی، بادانش و بازیکنان بسیار با تجربه‌ای در اختیار دارد.

حفظ شاکله اصلی و تقویت هوشمندانه

رحمتی با اشاره به سابقه اخیر فجر سپاسی، افزود: این تیم پارسال به عنوان قهرمان لیگ یک به لیگ برتر صعود کرد و سعی کرده شاکله اصلی تیم خود را حفظ کند.

وی توضیح داد: همچنین یک تعداد بازیکن با تجربه، مثمر ثمر، خوب و قوی را به ترکیب خود اضافه کرده که این موضوع، آنها را به حریفی خطرناک تبدیل کرده است.

اعتماد به نفس برای بازی در خانه

وی در ادامه با بیان دشواری بازی، به امتیازات میزبانی و پشتیبانی هواداران اشاره کرد و گفت: ما بازی بسیار سختی در پیش داریم. اما امیدوارم که بازیکنان ما بتوانند آنچه که مد نظر کادر فنی است را به بهترین شکل ممکن در زمین پیاده کنند.

سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد بیان کرد: با توجه به اینکه بازی در خانه خودمان است و از امتیاز میزبانی سود می‌بریم و هواداران عزیزمان را همراه خود داریم، ان‌شاءالله می‌توانیم سربلند از زمین بیرون بیاییم.

هدف نهایی: سه امتیاز

رحمتی هدف نهایی از این بازی را مشخص و تأکید کرد: هدف ما این است که ان‌شاءالله با کسب سه امتیاز ارزشمند از این بازی، به نیازهای جدول لیگ برتر پاسخ مثبت دهیم و هواداران خود را راضی نگه داریم.

وی در ادامه پاسخگوی سوالات خبرنگاران شد و در در پاسخ به سوالی درباره تأثیر تعطیلات اخیر بر رفع نواقص تیم، به تشریح شرایط این تیم جوان پرداخت.

تمرین بر روی هماهنگی و جبران کمبودهای بدنی

رحمتی با اشاره به جوان بودن ترکیب تیمش گفت: همانطور که می‌دانید تیم ما بسیار تیم جوانی است و با توجه به بازیکنان زیادی که فصل گذشته از دست دادیم، بازیکنان بسیار خوب و جوانان خیلی خوبی را به مجموعه‌مان اضافه کردیم.

وی افزود: فکر می‌کنم تنها تیمی هستیم که در ایران فقط دو بازیکن بالای ۳۰ سال داریم و این خودش می‌تواند یک نقطه عطف برای باشگاه خیبر خرم‌آباد و برای مجموعه خود ما باشد.

سرمربی خیبر خرم‌آباد اظهار داشت: داریم با یک اکیپ جوان، تلاشگر و منسجم کار می‌کنیم؛ کار، کار راحتی نیست و کار بسیار سختی بوده است.

وی در مورد تأثیر تعطیلات افزود: این تعطیلات تا حدی توانست به ما کمک کند چون برخی از نفرات ما به لحاظ بدنی بالانس با بقیه مجموعه ما نبودند. ما سعی کردیم آن کمبودها را جبران کنیم و با برنامه‌ریزی که برای بازی دوستانه‌ای که داشتیم کردیم، سعی کردیم به هماهنگی بیشتری برسیم.

درخواست از هواداران برای مدیریت توقعات

رحمتی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با درخواستی مهم از رسانه‌ها و هواداران خطاب به آنها گفت: از شما عزیزان و از کل هواداران و لرتباران عزیز خواهشی دارم؛ ما برای همه بازی‌ها برنامه داریم و بازی به بازی جلو می‌رویم و تمام تلاشمان را می‌کنیم به آن چیزی که مد نظرمان و هدفمان است- که سربلندی مجموعه خیبر و هواداران است- برسیم.

وی با بیان اینکه تمام تلاش خود را خواهند کرد، خواستار مدیریت انتظارات شد و تأکید کرد: اما خواهش می‌کنم از ایجاد توقع زیاد از این تیم و اینکه خواسته‌های زیادی از این تیم داشته باشیم، جلوگیری کنیم. ما باید به این تیم جوان فرصت رشد و پیشرفت بدهیم.

تأکید بر برنامه‌ریزی مشخص و حرکت در مسیر از پیش تعیین شده

رحمتی با اشاره به وضوح اهداف تیم از ابتدای فصل گفت: ما از روز اول که کارمان را شروع کردیم، هدفمان کاملاً مشخص بوده و برنامه‌ریزی‌های ما با جناب آقای دکتر عبدی، مالک باشگاه، مشخص است. ما داریم راهمان را می‌رویم و بازیکنان تلاش زیادی می‌کنند.

وی افزود: مطمئناً سعی می‌کنیم آن جایگاهی که در خور شأن نام خیبر خرم‌آباد است را به دست آوریم. بچه‌ها با تمام وجود در حال تلاش برای محقق کردن این هدف هستند.

هشدار درباره تأثیر منفی انتقادات بر روحیه بازیکنان جوان

سرمربی خیبر خرم‌آباد به آسیب‌پذیری تیم جوان خود اشاره کرد و گفت: مجموعه ما یک مجموعه جوان است که تنها با روحیه قوی، تشویق و حمایت می‌تواند پیشرفت کند.

رحمتی با اشاره به اثرات مخرب فضای مجازی افزود: بازیکنان جوانی که داریم، می‌دانید که فضای مجازی الان بخش زیادی از فوتبال را درگیر خود کرده است. آن انتقادات و آن بحث‌ها شاید به لحاظ روحی و روانی بتواند به جوانان ما ضربه بزند و بر عملکرد آنها تأثیر منفی بگذارد.

درخواست حمایت و قول تلاش حداکثری

وی با درخواست از هواداران گفت: از همه خواهش می‌کنم از این تیم جوان حمایت کنید و به آنها انرژی مثبت بدهید. من قول می‌دهم از طرف خودم، مجموعه و بازیکنانمان که خیالتان راحت باشد، آنها تمام توان و تمام تلاش خودشان را می‌کنند تا آن چیزی که مد نظر هوادارانمان، مد نظر کادر فنی و مد نظر مالک محترم است را در زمین پیاده کنند. ما به حمایت شما نیاز داریم.