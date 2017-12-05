درخواست ۱۶ میلیارد تومان اعتبار برای بخش شیلات کرمانشاه در سال ۹۶

سید فرزاد افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد حضرت رسول (ص) ابراز داشت: در زلزله اخیر که در تاریخ ۲۱ آبان در استان کرمانشاه رخ داد مردم ایران به بهترین شکل وحدت خود را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: در حادثه زلزله حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ ماهی تلف شد که در مزارع پرورش ماهی ریجاب حدود ۱۰۰۰ تن از ماهی ها تلف شدند.

افضلی یادآور شد: بیش از ۲۵۰ تن از ماهی های تلف شده تا کنون دفن بهداشتی شدند و برای بیش از ۶۵۰ تن به دلیل رها شدن در رودخانه متاسفانه امکان دفن بهداشتی وجود نداشت.

مدیر کل شیلات استان کرمانشاه با اشاره به تلفات ۱۲۰ هزار قطعه ماهی گرمابی در این حادثه خاطر نشان کرد: همچنین ۶۸۰ قطعه ماهی خاویار در زلزله اخیر تلف شدند.

وی گفت: از محل اعتبارات عمرانی سال ۹۶ برای هزینه در ۳ بخش مکانیزاسیون مزارع پرورش ماهی، برق رسانی به مجتمع های پرورش ماهی ریجاب و قصر شیرین و تامین غدای آبزیان در خواست دریافت ۱۶ میلیارد تومان اعتبار را دادیم که امیدوار هستیم این تخصیص تحقق پیدا کند.

این مسئول در پایان تاکید کرد: اداره کل شیلات استان کرمانشاه در راستای خدمت رسانی به مردم زلزله زده تا آخر کنار آنها است و به هیچ وجه آنها را تنها نخواهد گذاشت.