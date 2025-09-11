به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی عصر پنجشنبه در جلسه شورای عالی قضایی استان اظهار مرد؛ خدمات دستگاه قضایی در استان ایلام کاملاً محسوس و ملموس است.
وی ادامه داد: بخش عظیمی از درخواستها و نیازهای مردم به سمت دستگاه قضایی ارجاع میشود و این نهاد نقش مهمی در پاسخگویی به مطالبات مردمی دارد.
وی بیان کرد: قضاوت و داوری میان مردم کار بسیار دشواری است، اما یکی از جلوههای برجسته مردمیسازی در دستگاه قضایی، ایجاد صلح و سازش با استفاده از ظرفیت بزرگان و متنفذین استان است، چرا که سخن آنان همچنان در میان مردم تأثیرگذار است.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، توسعه و پیشرفت استان نیازمند برنامهریزی دقیق و تلاش بیوقفه است.
وی افزود: خوشبختانه شاهد افزایش قابل توجه طرحها و پروژههای عمرانی در استان هستیم که نویدبخش آیندهای روشن برای مردم ایلام است.
همتی اضافه کرد: تحولات مثبت دادگستری ایلام، کسب رتبههای برتر کشوری و دستاوردهای بزرگ قضایی، نتیجه مدیریت قوی، سازماندهی درست، برنامهریزی مطلوب و تلاش جهادی همکاران مجموعه قضایی استان است.
