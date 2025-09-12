به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد کریمیان در نشست خبری پیش از بازی با شمس آذر با ابراز خوشحالی از حضور دوباره در جمع اهالی فوتبال و با سلام ویژه به مردم استان قزوین، از دوران خوب گذشته در این شهر یاد کرد و گفت: چند سال بسیار خوبی اینجا داشتیم و خوشحالم که دوباره در کنار شما هستم.

وی با اشاره به تعطیلات اخیر لیگ برتر، عملکرد باشگاه در برگزاری بازی‌های دوستانه را مثبت ارزیابی کرد و افزود: در این مدت توانستیم شرایطی نزدیک به بازی‌های رسمی را تجربه کنیم و نقاط قوت و ضعف تیم شمس آذر را به‌خوبی بررسی کنیم.

مربی پیکان با تأکید بر انگیزه بالای بازیکنانش تصریح کرد: امیدواریم بازیکنان بتوانند با تلاش و همدلی، روزی فوتبالی و تماشایی را رقم بزنند.

وی با اشاره به اینکه با انگیزه و شناخت کامل مقابل شمس آذر صف آرایی می‌کنیم، بیان کرد: بازیکنان بسیار باانگیزه هستند و امیدواریم فردا فوتبال خوبی را به نمایش بگذاریم و با کسب امتیاز با دست پر بازگردیم.

کریمیان در ادامه به سبک بازی تیم شمس آذر اشاره کرد و گفت: شمس آذر تیمی جوان، جسور و جنگنده است که در طول ۹۰ دقیقه به دنبال پیروزی در نبردهای تن به تن است و شناخت ما از این تیم می‌تواند در نتیجه‌گیری فردا بسیار مؤثر باشد.

وی همچنین درباره سبک بازی تیم خود توضیح داد: ما همواره بازی پرس از بالا را دنبال کرده‌ایم و در دو هفته اخیر دفاع تیمی قدرتمندی را به نمایش گذاشتیم. امیدواریم بتوانیم این روند را ادامه دهیم.

کریمیان با اشاره به حضور سرمربی جدید شمس آذر رضایی گفت: ایشان مربی بسیار خوبی هستند و هر سرمربی تفکرات خاص خود را دارد. هنوز نمی‌توان ارزیابی دقیقی از همه تیم‌ها داشت، اما مطمئنم بازی بسیار خوبی در پیش خواهیم داشت.

وی در پایان برای تیم شمس آذر آرزوی موفقیت کرد و گفت: امیدوارم حضور پرانرژی بازیکنان جوان و اجرای دقیق دستورات فنی، زمینه‌ساز یک نمایش موفق برای پیکان باشد.