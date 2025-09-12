پیروزی یک نیمه ای فجرسپاسی مقابل خیبر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال خیبر و فجرسپاسی در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر شامگاه جمعه ۲۱ شهریور و از ساعت ۱۹ با قضاوت پیام حیدری در ورزشگاه تختی خرم آباد رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان پیروز قربانی خاتمه یافت.

بازی در دقایق ابتدایی متعادل دنبال شد و توپ بیشتر در میانه‌های میدان جریان داشت. در یک صحنه در نیمه اول توپ در محوطه جریمه فجرسپاسی به دست مدافع این تیم برخورد کرد که داور اعتقادی به پنالتی نداشت و دستور به ادامه بازی داد که با اعتراض کادرفنی خیبر و بازیکنان این تیم همراه شد.

گل اول بازی برای فجرسپاسی توسط اسماعیلی

در دقیقه ۲۸ و روی یک کار تیمی منظم و پاس‌های تک ضرب توسط بازیکنان فجر، سعید زارع توپ را در محوطه جریمه خیبر به فرشید اسماعیلی رساند و این بازیکن در موقعیت تک به تک با دروازه‌بان این تیم قرار گرفت و موفق شد گل اول بازی را برای فجرسپاسی به ثمر برساند.