۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۰۶

ترکیب تیم فوتبال استقلال برای بازی با استقلال خوزستان اعلام شد

ترکیب تیم فوتبال استقلال در هفته سوم رقابت های لیگ برتر برای دیدار با استقلال خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و استقلال تهران در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر شامگاه جمعه ۲۱ شهریور و از ساعت ۲۰ در ورزشگاه شهدای فولاد و با قضاوت حسن اکرمی رو در روی هم قرار می‌گیرند. ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی استقلال تهران در این بازی عارف غلامی و رستم آشورماتوف دو مدافع خود را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد.

ترکیب استقلال برای بازی با استقلال خوزستان به شرح زیر است:

آنتونیو آدان، صالح حردانی، آرمین سهرابیان، دیدیه اندونگ، روزبه چشمی، محمدرضا آزادی، علیرضا کوشکی، عارف آقاسی، ابوالفضل جلالی، مهران احمدی و محمدحسین اسلامی

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
