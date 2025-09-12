ترکیب تیم فوتبال استقلال برای بازی با استقلال خوزستان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و استقلال تهران در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر شامگاه جمعه ۲۱ شهریور و از ساعت ۲۰ در ورزشگاه شهدای فولاد و با قضاوت حسن اکرمی رو در روی هم قرار می‌گیرند. ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی استقلال تهران در این بازی عارف غلامی و رستم آشورماتوف دو مدافع خود را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد.

ترکیب استقلال برای بازی با استقلال خوزستان به شرح زیر است:

آنتونیو آدان، صالح حردانی، آرمین سهرابیان، دیدیه اندونگ، روزبه چشمی، محمدرضا آزادی، علیرضا کوشکی، عارف آقاسی، ابوالفضل جلالی، مهران احمدی و محمدحسین اسلامی