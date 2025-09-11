به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله موشکی به یک هدف نظامی رژیم صهیونیستی در منطقه اشغالی النقب و سه حمله پهپادی به فردگاه رامون در منطقه ام الرشراش و یک هدف نظامی در منطقه اشغالی النقب خبر داد.

سرتیپ یحیی سریع در بیانیه‌ای تصویری گفت: برای حمایت از ملت مظلوم فلسطین و مجاهدین عزیز آنها و در واکنش به جنایات نسل‌کشی و گرسنگی که دشمن صهیونیستی علیه برادرانمان در نوار غزه مرتکب می‌شود و در چارچوب پاسخ به تجاوزات اسرائیل به کشورمان، یگان موشکی نیروهای مسلح یمن با انجام یک عملیات نظامی، یک هدف نظامی اسرائیلی را در منطقه اشغالی النقب هدف قرار داد و در این عملیات از موشک بالستیک هایپرسونیک «فلسطین ۲» استفاده کرد. این عملیات به لطف خداوند با موفقیت به هدف خود رسید و باعث فرار میلیون‌ها صهیونیست‌ غاصب به پناهگاه‌ها شد.

وی در ادامه افزود: همچنین یگان پهپادی نیروهای مسلح یمن یک عملیات نظامی ویژه را با سه پهپاد انجام داد که دو فروند از پهپادها فرودگاه «رامون» در منطقه «ام الرشراش» و پهپاد دیگر یک هدف نظامی دشمن اسرائیلی را در منطقه النقب در فلسطین اشغالی هدف قرار داد. به لطف خدا، این عملیات نیز با موفقیت به اهداف خود رسید.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید کرد: با یاری خداوند متعال و با توکل و اعتماد به او، یمن آزاد و مستقل می‌تواند با دشمن صهیونیستی مقابله کند و به تجاوز آشکار و وحشیانه آن علیه کشورمان پاسخ دهد. همچنین به انجام وظیفه دینی، اخلاقی و انسانی خود در قبال مردم مظلوم فلسطین ادامه خواهد داد. ما به یاری و پیروزی خداوند ایمان داریم. خداوند متعال می‌فرماید: {و خداوند قطعاً کسانی را که او را یاری می‌کنند، یاری خواهد کرد. همانا خداوند قوی و شکست‌ناپذیر است}. ما به عملیات حمایتی خود از غزه تا توقف تجاوز علیه آن و رفع محاصره ادامه خواهیم داد.