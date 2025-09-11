به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدایی شامگاه پنج‌شنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: دو حادثه رانندگی در محورهای مختلف استان، منجر به مصدومیت ۱۳ نفر شد.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان، در تشریح جزئیات این حوادث اظهار کرد: حادثه نخست در ساعت ۱۷:۴۹ در محور قروه همدان رخ داد که به‌دنبال واژگونی خودروی پژو ۴۰۵، ۶ نفر مصدوم شدند.

وی تصریح کرد: تیم‌های اورژانس از پایگاه‌های شهری قروه فوراً به محل حادثه اعزام شدند و پس از انجام اقدامات درمانی، ۳ نفر به مرکز درمانی شهید بهشتی منتقل شدند و ۳ نفر دیگر در همان محل به صورت سرپایی درمان شدند.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: حادثه دوم ساعت ۱۷:۵۴ در محور سنندج- مریوان، حوالی روستای تودارملا رخ داد.

هدایی بیان کرد: در این حادثه، برخورد خودروی پیکان با سمند باعث مصدومیت ۷ نفر شد و از این تعداد، ۶ نفر پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط تیم‌های اورژانس پایگاه‌های صوفیان و شویشه، به مراکز درمانی منتقل شدند و یک نفر نیز در محل حادثه به صورت سرپایی درمان شد.

وی در پایان با اشاره به نقش مؤثر کارشناسان اورژانس ۱۱۵ استان در ارائه خدمات به مصدومان تصریح کرد: کارکنان اورژانس با حضور سریع در محل حوادث و انجام اقدامات حیاتی اولیه، تلاش دارند تا از بروز تلفات و تشدید آسیب‌ها جلوگیری کنند.