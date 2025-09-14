۱۰۰ هزار مترمربع موقوفه در دست متصرفان غیرقانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل تدینی ظهر یکشنبه در همایش یاوران وقف که در آستان امامزاده میرزای فومن برگزار شد، گفت: گیلانیان در زمانی که دشمنان اسلام به دنبال قتل و کشتار فرزندان اهل بیت بودند، آغوش خود را به روی امامزادگان باز کردند و اولین حکومت شیعه در ایران نیز در گیلان شکل گرفت.

وی افزود: گیلان با وجود مساجد متعدد، بقاع متبرکه و ریشه‌های عمیق دینی و فرهنگی باید همچنان نماد ولایت و دیانت در کشور باشد.

مدیرکل اوقاف گیلان همچنین از وجود بیش از پنج هزار موقوفه در استان خبر داد و گفت: ۳۲ موقوفه شاخص استان حدود ۱۰۰ هزار متر مربع متصرف غیرقانونی دارند که این موضوع به تخریب سازمان اوقاف دامن زده است.

تدینی تصریح کرد: املاک وقفی متعلق به همه جامعه است و درآمد حاصل از موقوفات در کارهای خیر متعددی مانند تأمین جهیزیه نوعروسان، تهیه لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان، کمک هزینه درمان بیماران و توزیع بسته‌های معیشتی هزینه می‌شود.

وی در پایان تاکید کرد: وقف نهادی عمومی است و همه افراد جامعه مسئولیت احیا و توسعه آن را دارند.