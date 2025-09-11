  1. هنر
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۳۳

سیدعلاءالدین یاسینی پیشکسوت دف‌نوازی درگذشت

سید علاءالدین یاسینی پیشکسوت دف‌نوازی کردستان و داور هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، در سن ۵۸ سالگی دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، منصور مرادی نوازنده دف کردستان با تایید خبر درگذشت سید علاءالدین یاسینی گفت: متاسفانه خبردار شدیم که استاد سیدعلاءالدین یاسینی به علت حمله قلبی در بیمارستان بیجار درگذشت. طی هماهنگی با شهرداری سنندج، پیکر او به این شهر منتقل و در قطعه هنرمندان به خاک سپرده می‌شود که جزئیات بیشتر درباره زمان مراسم تشییع پیکر این هنرمند متعاقبا اعلام خواهد شد.

سیدعلاءالدین یاسینی متولد ۱۳۴۶ و از شاگردان برجسته خلیفه کریم صفوتی و فرزند صدیق یاسینی از دف نوازان مطرح کردستانی بود. تسلط کامل به مقام‌های خانقاهی و مولودی خوانی در کنار آموزش افتخاری هنر دف نوازی به علاقه‌مندان تا امروز زمینه حضور صدها نفر نوازنده دف را به عرصه موسیقی فراهم آورده است.

برگزاری ده‌ها برنامه دف‌نوازی در داخل و خارج از کشور بخشی از فعالیت‌های این هنرمند توانمند کردستانی بوده است. داوری در ۲ دوره جشنواره دف نوای رحمت، جشنواره ملی موسیقی جوان و ... از دیگر فعالیت های هنری یاسینی است.

یاسینی روز جمعه گذشته ۱۴ شهریور به عنوان داور موسیقی کردستان ساز دف در هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان حضور داشت.

خبرگزاری مهر ضایعه درگذشت این هنرمند را به خانواده وی و جامعه موسیقی ایران تسلیت می‌گوید.

آزاده فضلی

