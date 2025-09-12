اطلاعیه قطعی آب در تبریز

در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به کمبود آب در مخازن کلانشهر تبریز به اطلاع ساکنین محترم واقع در ضلع شمالی و جنوبی خیابان امام، رضا نژاد جنوبی و شمالی، شهید جدیری، ۱۳ آبان، کوی اطباء، هفت تیر، بلوار ۲۹ بهمن تا تقاطع جام جم، ضلع غربی و شرقی جاده ائل گلی، سهند، ویلاشهر، فردوس، گلشهر، پرواز و سینا می‌رساند در ساعات ظهر و بعد از ظهر روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۱ احتمالاً مواجه با کمبود فشار آب یا قطعی آب خواهند شد. بنابراین ضمن عذرخواهی از مشترکین محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.