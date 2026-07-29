بهمن طیبی در حاشیه بازدید افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، از مجموعه پارک علم و فناوری گلستان، در گفتگو با خبرنگار مهر، سفر معاون رئیس‌جمهور به استان را فرصتی مهم برای شناسایی ظرفیت‌ها و رفع چالش‌های زیست‌بوم نوآوری دانست و اظهار کرد: برنامه‌های این سفر با محوریت دیدار با نخبگان، بازدید از پارک علم و فناوری و حضور میدانی در شرکت‌های دانش‌بنیان استان در حال انجام است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این سفر، بازدیدهای چهره‌به‌چهره از شرکت‌های دانش‌بنیان و گفتگوی مستقیم با مدیران و فعالان این حوزه است تا مسائل، نیازها و موانع موجود بدون واسطه با معاون علمی رئیس‌جمهور مطرح و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

وی افزود: هر جا که شرکت‌های دانش‌بنیان به حمایت، تسهیل‌گری یا پشتیبانی معاونت علمی نیاز داشته باشند، موضوع با حضور افشین و معاونان ایشان بررسی خواهد شد و تلاش می‌شود راهکارهای لازم برای توسعه فعالیت این شرکت‌ها در دستور کار قرار گیرد.

رئیس پارک علم و فناوری گلستان با بیان اینکه هدف از این حمایت‌ها، افزایش تولید محصولات دانش‌بنیان و ارتقای نقش فناوری در اقتصاد کشور است، گفت: توسعه شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، می‌تواند سهم اقتصاد دانش‌بنیان را در تولید ملی افزایش داده و زمینه‌ساز اشتغال دانش‌آموختگان و نخبگان شود.

طیبی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان گلستان گفت: در حال حاضر ۳۷۷ هسته، واحد فناور و شرکت در زیست‌بوم فناوری استان فعالیت می‌کنند که از این تعداد ۷۷ شرکت موفق به اخذ عنوان دانش‌بنیان شده‌اند و بخشی از آن‌ها نیز در حوزه صادرات محصولات فناورانه فعالیت دارند.

وی ادامه داد: افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از برنامه‌های جدی پارک علم و فناوری گلستان است، اما در کنار توسعه کمی، ارتقای کیفیت محصولات و افزایش اثرگذاری آن‌ها در اقتصاد کشور نیز با جدیت دنبال می‌شود.

رئیس پارک علم و فناوری گلستان ابراز امیدواری کرد و گفت: نتایج این سفر، زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر شرکت‌های فناور از ظرفیت‌ها، حمایت‌ها و تسهیلات معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری را فراهم کند و پیگیری مصوبات آن نیز در دستور کار قرار گیرد.

وی تأکید کرد: پارک علم و فناوری گلستان با همکاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری، حمایت از شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان را با هدف تبدیل ایده‌های فناورانه به محصولات رقابت‌پذیر و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان استان ادامه خواهد داد.