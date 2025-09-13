اطلاعیه افت فشار یا قطعی آب در برخی مناطق تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به کمبود آب در مخازن اصلی کلانشهر تبریز و در راستای مدیریت مصرف این شرکت در ساعات ظهر و بعد از ظهر روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۲ ناگزیر به کاهش فشار شبکه آب خیابان‌های ارتش جنوبی، طالقانی، شریعتی جنوبی، بارون آواک، آزادی (حد فاصل تقاطع ارتش تا شریعتی)، پاستور، صاحب، ۱۷ شهریور، لاله زار، قطران جنوبی، امیر کبیر و کار پیشه، باغمیشه کوی گاز میدان اطلس تا میدان ارغوان می‌باشد.

بنابراین از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای فوق تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.