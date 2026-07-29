تلاش آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز از راه نظامی کاملا بیهوده است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گودرزی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی، گفت: تنگه هرمز باید کاملا بسته بماند و اشراف کامل ایران بر مبادی ورودی و خروجی آن حفظ شود و به لطف خدا تاکنون نیز همین‌گونه است.

وی افزود: آمریکا باید بفهمد که تلاش او برای باز کردن تنگه از راه نظامی کاملا بی‌ثمر و بیهوده و منتهی به بن‌بست است و راهی جز تسلیم در برابر اراده ملت ایران ندارد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هرگونه مذاکره مبنی بر مخدوش نمودن حاکمیت ایران بر تنگه هرمز خطای راهبردی و ظلم به امروز و فردای کشور است.

گودرزی با بیان اینکه ایران به هیچ عنوان نباید مسیر جنوبی را به رسمیت بشناسد، گفت: مسیر جنوبی تنگه هرمز گذرگاهی برای تخلفات آمریکا و زمینه‌سازی برای اقدامات آنها علیه امنیت ملی ایران است.

وی خاطرنشان کرد: مسیر جدید تنگه هرمز باید بر اساس آنچه که ایران تعیین می‌کند، مشخص شود و باید ایران بابت نظارت و تنظیم ترتیبات تنگه، از کشتی‌های عبوری هزینه دریافت نماید.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: امروز ورود مقاومت عراق و انصارالله یمن به درگیری و محاصره دریایی عربستان، معادلات دریایی منطقه را به نفع جبهه مقاومت تغییر داده است و به فضل پروردگار، ایران پیروز نهایی تنگه هرمز خواهد بود.

