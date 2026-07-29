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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۲

تلاش آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز از راه نظامی کاملا بیهوده است

تلاش آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز از راه نظامی کاملا بیهوده است

عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: تلاش آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز از راه نظامی کاملا بیهوده و منتهی به بن‌بست است و راهی جز تسلیم در برابر اراده ملت ایران ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گودرزی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی، گفت: تنگه هرمز باید کاملا بسته بماند و اشراف کامل ایران بر مبادی ورودی و خروجی آن حفظ شود و به لطف خدا تاکنون نیز همین‌گونه است.

وی افزود: آمریکا باید بفهمد که تلاش او برای باز کردن تنگه از راه نظامی کاملا بی‌ثمر و بیهوده و منتهی به بن‌بست است و راهی جز تسلیم در برابر اراده ملت ایران ندارد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هرگونه مذاکره مبنی بر مخدوش نمودن حاکمیت ایران بر تنگه هرمز خطای راهبردی و ظلم به امروز و فردای کشور است.

گودرزی با بیان اینکه ایران به هیچ عنوان نباید مسیر جنوبی را به رسمیت بشناسد، گفت: مسیر جنوبی تنگه هرمز گذرگاهی برای تخلفات آمریکا و زمینه‌سازی برای اقدامات آنها علیه امنیت ملی ایران است.

وی خاطرنشان کرد: مسیر جدید تنگه هرمز باید بر اساس آنچه که ایران تعیین می‌کند، مشخص شود و باید ایران بابت نظارت و تنظیم ترتیبات تنگه، از کشتی‌های عبوری هزینه دریافت نماید.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: امروز ورود مقاومت عراق و انصارالله یمن به درگیری و محاصره دریایی عربستان، معادلات دریایی منطقه را به نفع جبهه مقاومت تغییر داده است و به فضل پروردگار، ایران پیروز نهایی تنگه هرمز خواهد بود.

کد مطلب 6902500
زهرا علیدادی

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