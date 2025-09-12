راه مقابله با رژیم صهیونیستی، مقاومت است نه التماس به سازمان ملل

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، در خطبه‌های پیش از نماز عبادی و سیاسی جمعه اظهار کرد: به مناسبت میلاد حضرت خاتم انبیا، محمد مصطفی (ص)، سیره نبوی را مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ مباحثی که در همه ایام جامعه کاربرد دارد. منظور از سیره، روش زندگی است و بین سیر و سیره تفاوت وجود دارد؛ زیرا سیر به معنای زندگینامه است و این دو مفهوم با یکدیگر متفاوتند.

وی در بخشی از سخنانش افزود: سیره ابن هشام و سیره ابن اسحاق در حقیقت زندگینامه‌ها هستند. ما به دنبال سبک زندگی پیامبر هستیم، چرا که قرآن کریم می‌فرماید: به دنبال سیره باشید.

امام جمعه موقت تهران بیان کرد: در سوره احزاب، خداوند در قرآن فرموده است که باید به دنبال سیره پیامبر باشید. اگر به خدا ایمان دارید و قیامت را قبول دارید، راه درست سرمشق گرفتن از وجود مقدس پیامبر اکرم (ص) در همه عرصه‌هاست.

آیت‌الله خاتمی گفت: امام حسن (ع) خطاب به معاویه فرمود: کسی که جای پیامبر می‌نشیند، باید راه پیامبر را دنبال کند.

کلید فضای مجازی در دستان آمریکاست

خطیب نماز جمعه تهران با تأکید بر اهمیت پیروی از آموزه‌های دینی، گفت: کلید فضای مجازی در دستان آمریکاست و خطی که آنها ترسیم می‌کنند، خدایی نیست. ما باید به دنبال خطی باشیم که با خداوند همخوانی دارد و از هدایت پیامبر اکرم (ص) اقتدا کنیم؛ زیرا بهترین راه، راه پیامبر است.

آیت‌الله خاتمی در ادامه به خطبه ۱۶۰ نهج البلاغه اشاره کرد و گفت: حضرت علی (ع) در این خطبه می‌فرمایند: دنبال چه هستید؟ بهترین سرمشق زندگی شما وجود نازنین پیامبر (ص) است؛ او در زمان جنگ و صلح، راهنمایی‌های لازم را ارائه می‌دهد و در عرصه‌های مختلف زندگی از جمله بهداشت، لباس، عبادت، حقوق خانواده و تعامل با فرزندان و خویشاوندان، الگوهایی را معرفی می‌کند.

وی همچنین به رفتارهای پیامبر با کودکان، جوانان و حتی دشمنان اشاره کرد و تأکید کرد: اینها همگی الگوهایی هستند که باید از حضرتش بیاموزیم. پروردگارا، راه پیامبر را همیشه پیش روی ما بگذار.

امام صادق (ع) مبتکر هفته وحدت بود

آیت‌الله خاتمی به تقوای الهی اشاره کرد و گفت: در روایتی که به امام صادق (ع) نسبت داده شده، آمده است که این هفته مصادف با ولادت آن حضرت است و او فرمودند در هر موقعیت، چه فقیر یا غنی، عالم یا غیر عالم، تقوا داشته باشید. هیچ‌کس در عرصه تقوا اختلافی ندارد و افراد متقی در نزد همه محترم هستند.

وی افزود: جشن میلاد و هفته وحدت به خوبی برگزار شد و شیعه به همین شکل تعریف می‌شود. شیعیان در شادی ائمه شاد هستند و در عزاداری‌ها نیز عزادار هستند. ابتکار هفته وحدت به پیشنهاد امام صادق (ع) بوده که فرمودند با برادران اهل سنت برادرانه رفتار کنید.

بیانات رهبری، منشور دولت‌ها و راهنمایی برای مسئولان

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به دیدار اخیر رئیس‌جمهور و هیئت وزیران با مقام معظم رهبری، گفت: رهبری در این دیدار رهنمودهای عمیق و راهگشایی به هیئت دولت ارائه کردند که اگر این رهنمودها در یک یا دو جلد گردآوری شود، می‌تواند به عنوان منشور مسئولان دولتی در تمامی عصرها و زمان‌ها مورد استفاده قرار گیرد، حتی در کشورهای اسلامی.

آیت‌الله خاتمی ادامه داد: مقام معظم رهبری بیش از ۲۰ نکته را مطرح کردند و از رئیس‌جمهور بابت سفر به چین و دستاوردهای آن قدردانی کردند. ایشان بر اهمیت تولید و احیای واحدهای تولیدی تأکید داشتند و خواستار عدم قطع برق این واحدها شدند. رهبری همچنین بر ضرورت تأمین به موقع کالاهای اساسی و حفظ ذخایر اطمینان‌بخش تأکید کردند.

وی افزود: رهبری بر معیشت مردم تأکید ویژه‌ای داشتند و فرمودند حداقل ۱۰ قلم کالا باید به گونه‌ای مدیریت شود که مردم نگران افزایش قیمت آنها نباشند، از جمله روغن، گوشت، لبنیات و قند و شکر. این توصیه‌ای است که مقام معظم رهبری به دولت مردان دارند.

امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: مقام معظم رهبری همچنین به مسئله کالابرگ (کوپن) به عنوان یکی از راهکارهای اساسی برای کنترل قیمت ۱۰ قلم کالای اساسی اشاره کردند. ایشان بر لزوم توجه به ذخایر گاز در زمستان و حساسیت دولت نسبت به مسائل دینی تأکید کردند، زیرا مردم مسلمان هستند و دین خود را از جان و دل دوست دارند.

آیت‌الله خاتمی خاطرنشان کرد: رهبری به مسئولان رسانه و صدا و سیما نیز توصیه کردند که روایت قدرت ملت را به خوبی منتقل کنند. دین در کشور ما نقش پررنگی دارد؛ بیش از ۳ میلیون ایرانی در پیاده‌روی اربعین شرکت کردند و حدود یک میلیون نفر در اعتکاف حاضر شدند که اکثر آنها جوان بودند. این نشان‌دهنده زنده بودن دین در جامعه ماست.

وی گفت: اتحاد و انسجام مردم مانند آفتاب روشن است. دشمنان، از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی، تلاش کردند تا با ایجاد اغتشاشات در سال ۱۴۰۱ مردم را به خیابان‌ها بکشانند، اما به فضل خدا ناکام ماندند. برخی افراد نیز سخنان تفرقه‌آمیز مطرح می‌کنند که باید مراقب آن بود.

تاکید امام جمعه موقت تهران بر اتحاد و اقتدار نظام اسلامی

امام جمعه موقت تهران با تأکید بر لزوم اتحاد و انسجام در کشور، گفت: همه ما باید صدای اتحاد و انسجام را که خواست مردم است، به گوش جهانیان برسانیم. دنیا شاهد بود که رهبر انقلاب در سه پیام تلویزیونی، اقتدار ایران را به نمایش گذاشت و در نهایت، ترامپ به زانو درآمد و از دولت قطر خواست تا به ایران بگوید که آتش‌بس را بپذیرد. این رویدادها نشان‌دهنده قدرت رهبری و اقتدار نظام اسلامی است.

آیت‌الله خاتمی افزود: ایران اسلامی پس از جنگ جهانی دوم، شاخ غول آمریکا را شکست. مردم ایران با نظام خود هستند و در طول ۴۳ سال گذشته، دشمنان همواره تلاش کرده‌اند تا مردم را از انقلاب و نظام جدا کنند، اما نتوانسته‌اند و نخواهند توانست. قدرت نظامی، توان موشکی، پهپادی و پدافندی ما همواره موجب حیرت دشمنان بوده است.

وی ادامه داد: چرا برخی از این واقعیت‌ها غفلت می‌کنند که پس از جنگ جهانی دوم، تنها کشوری که به قدرت‌های بزرگ پاسخ داد، ایران بود؟ این واقعیت نشان‌دهنده قدرت نظام اسلامی است و مقام معظم رهبری به هیچ‌کس اجازه مذاکره در این عرصه را نخواهند داد.

امام جمعه موقت تهران همچنین به دستاوردهای علمی کشور اشاره کرد و گفت: پیشرفت‌های ما در حوزه‌های هوافضا، نانو و سایر زمینه‌های علمی، سرمایه‌هایی هستند که به طور مستمر در حال افزایش‌اند.

رژیم صهیونیستی ذاتاً تجاوزگر است و در صورت قدرت یافتن به کشورهای عربی نیز حمله خواهد کرد

آیت‌الله خاتمی، امام جمعه موقت تهران، در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به حملات اخیر رژیم صهیونیستی به قطر و دفتر جنبش حماس اظهار داشت: «ذات رژیم صهیونیستی خونخواری است. این رژیم حدود ۸۰ سال پیش با جنایت و خونریزی تأسیس شد. ۲۵ شهریور، سالروز قتل‌عام وحشیانه فلسطینیان در اردوگاه‌های صبرا و شتیلا در سال ۱۹۸۲ است. آنچه امروز در غزه شاهد هستیم، گواه این جنایات است. تردیدی نیست که آمریکا در حملات رژیم صهیونیستی نقش دارد، زیرا آسمان قطر تحت کنترل پایگاه‌های نظامی این کشور است.»

وی افزود: «ترامپ از این حمله ابراز ناراحتی کرده، اما نه به دلیل جنایت علیه قطر، بلکه به دلیل ناکامی در هدف قرار دادن فرماندهان حماس که جان سالم به در بردند.» آیت‌الله خاتمی خاطرنشان کرد: «اگرچه برخی کشورها این جنایت را محکوم کردند، اما حتی کشورهایی که در مسیر عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی گام برمی‌داشتند، از این اقدام انتقاد کردند. به دولت‌های مصر، اردن، بحرین و عربستان هشدار می‌دهم که اگر این رژیم جنایتکار قدرت بیشتری پیدا کند، به شما نیز حمله خواهد کرد.»

امام جمعه موقت تهران با اشاره به شعار «اسرائیل بزرگ» رژیم صهیونیستی که به دنبال تسلط بر منطقه از نیل تا فرات است، گفت: «این رژیم قصد دارد بخش‌هایی از اردن و مصر را تصرف کند. ذات این رژیم تجاوزگری است و به دنبال گسترش سلطه خود است.

راه مقابله با رژیم صهیونیستی، مقاومت است نه التماس به سازمان ملل

آیت‌الله خاتمی تأکید کرد: راه مقابله با رژیم صهیونیستی، التماس به سازمان ملل نیست. این رژیم در برابر چشمان جهانیان جنایت می‌کند. تنها راه، تمرکز قدرت‌ها و کوبیدن این رژیم است.

وی با استناد به سخنان حضرت علی (ع) مبنی بر اینکه «جواب کلوخ‌انداز، سنگ است»، افزود: مصلحان جهان و امام خمینی (ره) تأکید داشتند که این غده سرطانی باید از بین برود. حداقل اقدام کشورهای اسلامی، قطع کامل روابط سیاسی و تجاری با این رژیم جلاد و خونخوار است.

وی همچنین کاروان جهانی «ثمود» را که با حضور بیش از ۷۰ کشتی از ۴۴ کشور و صدها فعال جهانی برگزار شد، ستود و آن را نمایشی قدرتمند از وحدت فراتر از مرزها، ادیان و ایدئولوژی‌ها دانست.

خلع سلاح حزب‌الله برای جهان اسلام خطرناک است

آیت‌الله خاتمی با اشاره به نقش حزب‌الله لبنان، اظهار داشت: خلع سلاح حزب‌الله برای جهان اسلام خطرناک است. حزب‌الله بازوی توانمند امت اسلامی است و باید از این ظرفیت برای مقابله با رژیم صهیونیستی استفاده شود.